Chi è la supermodella Karolina Kurkova

Fonte: IPA Karolina Kurkova

Karolina Kurkova è nata il 28 febbraio 1984 a Děčín, nella Repubblica Ceca. La sua carriera ha avuto un inizio quasi fiabesco, quando un amico, affascinato dalla sua bellezza straordinaria, decide di inviare alcune sue foto a un’agenzia di moda a Praga. Questo gesto spontaneo si rivela un trampolino di lancio per la giovane Karolina, che presto fa il grande salto sulle passerelle della moda ceca e poi a Milano. Qui, la sua carriera prende una svolta decisiva: incontra Miuccia Prada e firma un contratto che segnerà l’inizio di una serie di successi.

Fonte: IPA

La svolta di Karolina Kurkova a New York

Nel 1999, la vita di Karolina Kurkova prende una direzione ancora più internazionale. Dopo un incontro significativo con alcuni editori di Vogue, si trasferisce a New York, un vero e proprio epicentro della moda mondiale.

La sua prima apparizione sulla copertina di Vogue USA nel febbraio del 2001 segna l’inizio ufficiale della sua carriera nel jet set della moda. Da quel momento, Karolina diventa un volto familiare nei fashion show di Victoria’s Secret, dove debutta nel 2000, e attira l’attenzione di grandi nomi come Yves Saint Laurent, Tommy Hilfiger, e Valentino, consolidando la sua reputazione di supermodella.

Durante gli anni successivi, Karolina non solo sfilava per le più grandi case di moda, ma partecipava anche a campagne pubblicitarie di rilievo per marchi come Chanel, Alberta Ferretti, e Balenciaga. La sua presenza era richiesta anche in numerose riviste di prestigio come Vanity Fair, Elle, e diverse edizioni internazionali di Vogue.

Fonte: IPA

I riconoscimenti e il successo oltre la moda

Nel 2002, Karolina Kurkova è stata insignita del titolo di Modella dell’anno ai VH1/Vogue Fashion Awards. Questo riconoscimento non fa che confermare il suo status nel mondo della moda. Inoltre, la sua partecipazione ai Victoria’s Secret Fashion Show e la sua scelta per indossare il Star of Victoria Fantasy Bra del valore di 10 milioni di dollari testimoniano il suo impatto e la sua rilevanza nel settore.

La sua carriera ha continuato a prosperare con partecipazioni regolari ai prestigiosi Calendari Pirelli e con il suo ruolo di Victoria’s Secret Angel dal 2005 al 2008. Forbes l’ha inclusa due volte nella lista delle modelle più pagate al mondo, evidenziando non solo la sua bellezza ma anche la sua capacità di trasformarsi in un marchio personale di successo.

Fonte: IPA

Oltre ai riflettori delle passerelle, Karolina Kurkova ha saputo creare un impatto anche come imprenditrice. Il suo marchio, Gryph & IvyRose, è nato dalla sua passione per uno stile di vita salutare e naturale. Questo progetto offre prodotti basati su principi della medicina cinese, rivolti a promuovere il benessere per adulti e bambini, con una particolare attenzione alla prevenzione.

Fonte: IPA

Karolina Kurkova: la vita familiare tra isolamento e momenti di crescita

La supermodella ceca Karolina Kurkova ha sfruttato il periodo di isolamento dovuto alla pandemia di coronavirus come un’opportunità unica per rafforzare il legame con la sua famiglia. Nella copertina di maggio 2020 della rivista Parents, Karolina appare sorridente accanto ai suoi due figli, Noah Lee, di 4 anni, e Tobin Jack, di 10 anni, dimostrando la sua dedizione non solo come modella ma anche come madre attenta e coinvolta.

Durante questo periodo di isolamento, Karolina ha rivelato come la vicinanza forzata sia diventata un’occasione preziosa per approfondire i rapporti familiari. “Sono grata di poter stare a casa e isolarmi sapendo quanti eroi si stanno mettendo in gioco per combattere questo virus,” ha dichiarato Karolina.

Fonte: IPA

Questo tempo a casa le ha permesso di concentrarsi su attività familiari, insegnando ai suoi figli non solo abilità pratiche ma anche valori importanti come la pazienza e la gratitudine.

Karolina ha anche trovato il modo di integrare l’educazione con il divertimento, come dimostra il suo coinvolgimento nelle attività del figlio maggiore, Tobin, che ha scoperto il piacere di creare video su TikTok. Questa attività non solo permette a Karolina di stare al passo con gli interessi di suo figlio ma le offre anche l’opportunità di essere una parte attiva della sua vita quotidiana e di offrire supporto quando necessario.