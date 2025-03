Kendall e Hailey, complicità e stile: le più fotografate a Vogue World

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Kendall Jenner e Hailey Bieber

La scena è il leggendario Chateau Marmont di Los Angeles, il pretesto è l’attesissimo annuncio di Vogue World: Hollywood. Ma a rubare l’attenzione – e gli obiettivi dei fotografi – sono state senza dubbio loro: Kendall Jenner e Hailey Bieber. Le due amiche di lunga data, ormai inseparabili icone della moda contemporanea, hanno dato spettacolo sul red carpet con due look agli antipodi ma ugualmente magnetici. Il risultato? Una lezione di stile a due voci, tra minimalismo raffinato e suggestioni surrealiste, con una complicità che illumina ogni frame.

Kendall Jenner, total black con twist sartoriale

Kendall Jenner, classe 1995, sa bene come far parlare di sé senza dire una parola. Per l’occasione, la top model ha scelto un completo total black dall’eleganza scultorea e modernissima. Il top è un pezzo architettonico: smanicato, ampio e strutturato, con un taglio asimmetrico che si piega morbidamente sulla vita, suggerendo movimento anche nella più assoluta essenzialità.

Fonte: IPA

A dare ritmo al look ci pensa la parte inferiore: una gonna midi in raso dalla linea fluida, indossata sopra a un paio di pantaloni sartoriali flare. Il layering, apparentemente semplice, è in realtà una delle tendenze più sofisticate viste sulle passerelle delle ultime stagioni.

Ai piedi, sandali neri minimali con cinturino, perfetti per bilanciare le proporzioni. In mano una clutch nera in pelle con dettagli dorati, mentre ai lobi brillano orecchini vintage a bottone color borgogna, con riflessi dorati. Kendall Jenner dimostra, ancora una volta, che l’eleganza si nasconde nei dettagli e nella scelta delle silhouette.

Fonte: IPA

Hailey Bieber, il romanticismo secondo Schiaparelli

Al suo fianco, Hailey Bieber ha sfoggiato una delle mise più fotografate dell’intera serata. Il suo abito firmato Schiaparelli è un capolavoro contemporaneo che gioca con l’heritage surrealista della maison e con la sensualità senza eccessi che ha reso Hailey una delle muse moderne dello stile hollywoodiano. Il colore? Un rosa cipria polveroso, raffinato e mai banale, che accarezza la silhouette con un taglio a colonna effetto corsetto.

Fonte: IPA

Il bustier aderente scolpisce il corpo senza costrizioni, mentre la scollatura all’americana è impreziosita da un grande elemento dorato a triangolo, ancorato a una catena chunky dorata. Un accessorio che richiama il simbolismo schiaparelliano – occhi, labbra, cuori – e che rende l’intero look un’opera d’arte da indossare.

Sandali nude con cinturino, manicure minimal e pochi gioielli completano un insieme che gioca con la femminilità in chiave moderna. Accanto alla sobrietà di Kendall, Hailey incarna il sogno. Insieme, sono la perfetta fusione tra rigore e romanticismo.

Fonte: IPA

Le modelle più amate della serata

Oltre a Kendall Jenner e Hailey Bieber, hanno partecipato all’evento modelle come Cara Delevingne – in una versione biker chic completamente nera – e Adwoa Aboah, con un look decisamente più rilassato. Altre presenze femminili di spicco: Natalia Bryant, figlia della leggenda del basket Kobe Bryant, Victoria Monét, vincitrice ai Grammy 2024, e Taylor Russell, attrice e musa delle nuove maison couture.

In prima fila anche volti del mondo della moda come Jeremy Scott, ex direttore creativo di Moschino, e Nicolas Ghesquière, mente visionaria di Louis Vuitton. Tra gli uomini, impossibile non notare Will Smith, recentemente omaggiato nella sua Philadelphia natale, e persino il governatore Gavin Newsom, presente a sostenere l’aspetto benefico dell’iniziativa.