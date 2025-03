Bianca Balti, la nuova cura contro il tumore: “Dovrò fermarmi per tre settimane”

Bianca Balti è tornata a Los Angeles per prepararsi ad affrontare una nuova fase della sua battaglia contro il tumore ovarico, diagnosticato lo scorso settembre. Dopo l’intervento chirurgico e tre cicli di chemioterapia, la top model inizierà una nuova terapia con gli inibitori PARP. A raccontarlo è la stessa Balti in una storia su Instagram, dove appare sorridente, con i capelli corti che iniziano a ricrescere e il passaporto in mano.

Bianca Balti, il nuovo trattamento contro il cancro

“A casa dopo un mese trotterellando in giro per il mondo”: dopo aver partecipato al Festival di Sanremo e aver assistito alle sfilate di Milano e Parigi, Bianca Balti è tornata a Los Angeles. “A casa dopo un mese trotterellando in giro per il mondo”, ha scritto la top model a corredo di uno scatto in cui si mostra sorridente, con il passaporto in mano, pronta ad affrontare una nuova sfida, una nuova fase della sua battalia contro il tumore ovarico che combatte ormai da qualche mese.

“Lunedì inizio la terapia con gli inibitori PARP, che agiscono bloccando l’enzima PARP, che aiuta a riparare il DNA danneggiato, portando alla morte delle cellule cancerose”, ha spiegato Bianca Balti, parlando del nuovo trattamento che dovrà affrontare e che ha lo scopo di prevenire le recidive. “Funziona bene soprattutto nei tumori con mutazione del gene BRCA come il mio”.

“Dovrò rimanere ferma per almeno tre settimane, in cui il dottore dovrà tenere sotto controllo come reagisco alla cura per eventualmente modificarne i dosaggi. Non ne ho proprio voglia (ma me la faccio venire)”, ha poi raccontato tra le storie.

In occasione dell’ennesimo traguardo significativo per il suo percorso di guarigione, la top model ha raccontato con un carosello di immagini questo ultimo periodo della sua vita. “Il mese più pazzo della mia vita – ha scritto a corredo degli scatti – Pazzo in modo buono (non pazzo in modo cattivo), buono come solo il primo mese dopo la chemioterapia potrebbe essere. I miei capelli stanno ricrescendo e la vita mi sta dando tanto”.

La lotta contro il tumore di Bianca Balti

Bianca Balti non ha mai nascosto di avere paura, soprattutto per le sue figlie, Matilde e Mia, ma in questi mesi di convivenza con la malattia la modella ci ha mostrato quanto sia importante affrontare un percorso del genere con il sorriso, ricordando in ogni momento l’amore profondo per la vita.

In diverse occasioni ha parlato apertamente della sua situazione, del giorno in cui il cancro è arrivato nella sua vita, lo scorso 8 settembre quando ha ricevuto la diagnosi, che ha sentito “come una condanna a morte. Il 14 ottobre ho iniziato il mio percorso di chemioterapia appena terminato lo scorso lunedì 27 gennaio, ma con mia grande sorpresa, in quegli ultimi mesi, mi sono sentita viva come sempre. Tutto ha iniziato ad avere il sapore di una vera benedizione”.

Un amore per la vita che ha scoperto e riscoperto giorno dopo giorno, con una consapevolezza che prima non aveva. “È stata dura, e non è ancora del tutto finita, ma non vorrei che fosse altrimenti. Si dice: ‘Ciò che non uccide ti fortifica’, ma la mia esperienza è che ciò che non mi ha ucciso mi ha fatto amare molto di più la vita“.