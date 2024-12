48 ore con Bianca Balti. La conosciamo tutti: è una delle top model più famose al mondo, musa di Dolce & Gabbana. Si è sempre raccontata con estrema schiettezza, anche a Belve, dove non aveva nascosto nulla del suo passato. Lo stesso è avvenuto con Le Iene: Nicolò De Devitiis ha trascorso due giorni insieme a lei, tra risate, una grande forza d’animo ma anche paura per quello che sta affrontando: le è stato diagnosticato un tumore ovarico al terzo stadio.

Bianca Balti, a Le Iene il racconto della sua battaglia contro il tumore ovarico

“Abbiamo solo l’oggi e voglio viverlo sempre al massimo”. Il tempo è una delle risorse più preziose che abbiamo come esseri umani. Talvolta crediamo che sia infinito, a volte abbiamo l’impressione che ci sfugga tra le dita. Ma quando il tempo è segnato dalle difficoltà, allora è in quel momento che l’istinto di sopravvivenza innato si fa sentire: c’è il forte desiderio di spendere ogni minuto, ogni secondo, a fare qualcosa di bello, per sé e per le persone amate.

Così Bianca Balti a Le Iene, insieme all’inviato Nicolò De Devitiis, ha offerto uno spaccato della sua vita: 48 ore. Un lasso di tempo che sembra breve, ma non lo è. E che può essere di forza per tante persone. De Devitiis ha raggiunto la top model a Los Angeles, dove vive, per poi tornare a Milano. Un controllo in ospedale, una visita sul set: tutto sotto l’occhio della telecamera.

Il servizio, in onda domenica 8 dicembre su Italia1, vede il racconto della Balti degli ultimi mesi, dopo l’asportazione del cancro alle ovaie. “Era l’8 di settembre, sono andata al pronto soccorso, il 10 mi hanno operato. Ti rendi conto veramente di quanto grave fosse la situazione perché poi quando intacca i polmoni diventa quarto stadio e sei praticamente morto”.

La forza di Bianca Balti

Prima di andare in ospedale, si trovava al mare per un weekend insieme alle sue figlie, Mia e Matilde. “Sentivo questo male, ero preoccupatissima, ma non volevo rovinare il weekend. Quando sono tornata a casa non riuscivo a camminare. In ospedale il dottore mi disse che li giù ero messa veramente male. Mi sono messa a piangere, avevo paura per le mie bambine”.

La paura, però, ha fatto spazio in seguito alla forza, alla voglia di vivere ogni momento. “Una volta che hai l’amore dei tuoi cari, quello è il senso della vita. Da questa ultima esperienza ho avuto la conferma che ho imparato proprio a vivere bene perché se anche vivo bene in questa situazione sono bravissima, sono una brava studentessa della vita“.

C’è stato spazio anche per parlare del rapporto con i suoi genitori oggi. “Con mia madre e mio padre ora ho un rapporto giusto, di loro ho sempre parlato male pubblicamente, ma quanto li amo non l’ho mai detto abbastanza”. A Le Iene, durante il servizio, si è presentata con la testa rasata. Una scelta non casuale: ritiene le parrucche una “finzione”. E poi: “Da quando non ho più i capelli tutti mi trattano meglio”.