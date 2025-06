Bianca Balti, in bikini mostra la cicatrice dell’intervento: “Sono diventata consapevole del valore delle cose”

Bianca Balti, bellissima sui social in bikini dopo l’intervento per la rimozione del tumore: la modella si scatta un selfie e mostra orgogliosa la cicatrice

Una foto che vale più di mille parole e che testimonia una battaglia affrontata a testa alta: Bianca Balti si mostra per la prima volta in bikini dopo l’intervento per la rimozione del tumore ovarico che l’ha colpita. La modella, in forma strepitosa, sfoggia fiera la cicatrice dell’intervento rivelando ancora una volta il suo lato da guerriera e diffondendo un grande messaggio di body positivity.

Bianca Balti, il selfie in bikini con la cicatrice diventa virale

La battaglia della vita, quella più importante: la top model Bianca Balti, regina delle passerelle e degli spot di noti brand di moda, l’ha dovuta affrontare a 41 anni. Una lotta senza esclusione di colpi contro quel tumore ovarico che, per ironia della sorte, ha voluto colpirla proprio in uno dei momenti più felici della sua vita.

Carriera al top, due meravigliose figlie – Matilde che ha da poco compiuto 18 anni e Mia di 10 anni – un compagno come Alessandro Cutrera che l’ama profondamente e tanti progetti che, certamente, non contemplavano la malattia.

Eppure il cancro è arrivato lo scorso anno, inatteso e implacabile, costringendo Bianca a sottoporsi a diversi cicli di chemioterapia che, in alcuni momenti, l’avevano provata non poco.

Ma Bianca non ha mai cercato di nascondersi, testimoniando con grande coraggio il suo percorso di cura, condividendo con i suoi fan anche i momenti di sconforto, come quelli vissuti quando i brand – saputo del tumore – hanno iniziato ad abbandonarla.

E non ha mai nascosto neanche le difficoltà vissute durante il periodo terapeutico, come quella di non riuscire a reperire determinati farmaci.

La modella però non si è mai buttata giù, anzi, ha celebrato la vita tornando più splendente che mai al Festival di Sanremo: sul palco dell’Ariston ha mostrato la testa completamente calva per via delle cure, senza ricorrere a nessuna parrucca e, durante la serata nella quale ha condotto la kermesse al fianco di Carlo Conti, non ha neanche nascosto la profonda cicatrice lasciata dall’intervento, indossando con fierezza un abito con una profonda scollatura all’americana.

E ora, quella stessa cicatrice, campeggia anche nel selfie in bikini allo specchio postato dalla top model nelle storie di Instagram: uno scatto che la mostra bellissima come sempre, con i capelli cortissimi che stanno ormai ricrescendo e con un costume semplice ed elegante proprio come lei.

Un simbolo di resilienza e di una donna che ha combattuto la sua battaglia e ne porta con orgoglio i segni sul corpo.

Fonte: IPA

Bianca Balti, la lotta contro il cancro e la scoperta di una nuova consapevolezza

Era settembre 2024 quando la top model Bianca Balti ha sconvolto tutti annunciando su Instagram di essere affetta da un tumore alle ovaie al terzo stadio. La notizia aveva shockato tutti, soprattutto i suoi fan che per la prima volta avevano visto anche la parte più intima e fragile della modella.

Bianca però aveva mostrato fin da subito una grande forza d’animo e, nonostante fosse consapevole della lunga strada fatta di cure e controlli che avrebbe dovuto intraprendere, non si era mai data per vinta. Lo aveva fatto per lei e per le sue figlie: “È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranze, risate e forza. So che ce la farò” aveva dichiarato in quel frangente, diventando subito un simbolo per tante donne che, come lei, stavano combattendo la stessa battaglia.

Già all’epoca Bianca aveva abbassato ogni difesa mostrando la malattia per ciò che era, documentando ciò che le stava accadendo: dal suo letto d’ospedale, dopo essere stata operata d’urgenza per il cancro ovarico che l’aveva colpita, la modella aveva manifestato una forza da vera combattente, lanciando un grande messaggio a tutti coloro che stavano attraversando la stessa sofferenza.

Soprattutto, ciò che aveva stupito, era stata l’enorme calma interiore mostrata da Bianca: “Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita” aveva infatti dichiarato, diventando un faro di speranza per tante donne come lei.

Oggi la top model sta meglio e mostra fiera quella cicatrice che non intende nascondere semplicemente perché fa parte di lei, racconta la sua storia e testimonia al mondo la sua battaglia. La top non ha dimenticato gli insegnamenti che questa esperienza le ha lasciato e rivela di aver scoperto “un nuovo valore delle cose”.

Il peggio è passato, il tumore è in remissione, e ora Bianca si gode a pieno questo 2025, l’anno della rinascita, pronta a godersi la vita e tutto ciò che di bello ha da offrirle.