Bianca Balti, la dedica docilissima per i 18 anni della figlia Matilde

Fonte: IPA Bianca Balti e sua figlia Matilde

Giorni pieni di emozioni per Bianca Balti, che dopo essere tornata nello studio di Belve per aprirsi come non mai, celebra un traguardo speciale: i 18 anni della sua primogenita Matilde.

Per l’occasione, la modella ha deciso di festeggiarla condividendo con i suoi follower una tenera carrellata di foto che raccontano la crescita della figlia, accompagnandole con parole dolci e cariche d’amore.

Bianca Balti, la dedica per i 18 anni della figlia Matilde

Ci sono giorni che restano addosso. Che si riconoscono subito, perché portano con sé una sensazione diversa. Bianca Balti ne ha vissuti tanti, soprattutto negli ultimi tempi: giorni difficili, attraversati dalla malattia. Ma ora quella sensazione è più dolce, più luminosa.

La modella, da poco tornata nello studio di Belve per raccontarsi ancora una volta, sta vivendo un momento carico di emozione: il diciottesimo compleanno di sua figlia Matilde. Una soglia simbolica, importante, che segna il passaggio dall’adolescenza all’età adulta e che, per un genitore, fa esplodere il cuore di sentimenti contrastanti: orgoglio, nostalgia, tenerezza, stupore.

Per celebrarla, Bianca ha scelto di fare quello che le viene naturale: condividere. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una serie di fotografie che raccontano la crescita di Matilde, dalla tenera età fino a oggi. Scatti pieni di affetto, piccoli frammenti di vita quotidiana che parlano di un amore profondo e incondizionato.

Ma a colpire più delle immagini sono le parole che le accompagnano: “18 anni di te, Matilde. La cosa più bella che conosco. Eri appena tornata da me, dopo i tuoi anni a Parigi, e presto dovrò lasciarti andare di nuovo verso la tua strada, che sarà piena di gloria”.

Un messaggio che è quasi una lettera aperta, in cui Bianca si rivolge alla figlia con dolcezza e consapevolezza, raccontando il viaggio che hanno fatto insieme in una vita fatta di bellezza e grandi ostacoli. “Grazie per avermi ricordato, semplicemente esistendo, che a volte la vita sa meglio di noi ciò che è giusto. Ero così giovane quando ti ho avuto, ma ti ho voluto con tutto il cuore. Tante volte sei stata la forza di cui avevo bisogno per andare avanti. E tante volte lo sarai ancora. Sei un miracolo, di quelli che solo la vita può creare. Ti amo così tanto. Per sempre”.

Bianca Balti, il supporto di Matilde nei momenti più difficili

18 anni importantissimi, che segnano anche il traguardo di una crescita insieme. Matilde è infatti la primogenita di Bianca Balti: un regalo che è arrivato nel 2007, quando lei aveva 21 anni, dalla relazione con Christian Lucidi.

In quel periodo, ha raccontato Bianca, viveva in una situazione difficile fatta di dipendenze che ha saputo mettere da parte proprio grazie alla nascita di sua figlia e dal supporto che è stata in grado di darle. “Sono riuscita a smettere dopo due anni, ci vuole tanta forza di volontà che ho avuto anche grazie al fatto che ci fosse già mia figlia nella mia vita. Mi disse una frase importante e da lì decisi di riprendermi. E ce l’ho fatta” ha raccontato a Francesca Fagnani.

Crescere insieme non è stato sempre facile, ma è stato vero. E oggi, mentre Matilde compie 18 anni, quel percorso condiviso si trasforma in una nuova fase: fatta di distanza, conquiste e nuovi equilibri. Ma con lo stesso amore, radicato e saldo. Perché, in fondo, è questo che fanno i figli: crescono, trovano la loro strada, e ci insegnano a guardare il mondo con occhi nuovi. Bianca Balti oggi lo sa, più che mai.