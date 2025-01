Bianca Balti con “una lunga cicatrice e senza capelli” sfida il cancro: “Non mi fermo”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Bianca Balti, la supermodella lodigiana conosciuta in tutto il mondo, ha deciso di affrontare il cancro a testa alta, trasformando un momento di profonda difficoltà in una lezione di vita per se stessa e per chi la segue.

Diagnostica nel settembre 2024 con un tumore alle ovaie, Bianca non si è mai arresa, documentando con trasparenza ogni tappa del suo percorso, dai cicli di chemioterapia alla sua battaglia per sentirsi ancora “normale” nonostante tutto.

La sua determinazione l’ha portata a tornare sul set e a lavorare a un nuovo progetto che racconta molto di lei, mentre si prepara a salire sul prestigioso palco dell’Ariston come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2025.

La lotta di Bianca Balti: forza, coraggio e autenticità

Quando le è stato diagnosticato il cancro, Bianca ha subito mostrato al mondo la sua forza. Attraverso i social, ha raccontato con estrema onestà le sue paure, ma anche il desiderio di combattere per le sue due figlie, Matilde e Mia, e per la sua vita. “Non preoccupatevi per me, perché io non sono preoccupata”, aveva scritto pochi giorni dopo l’annuncio, mostrando quella positività che la caratterizza da sempre.

Ora, con una lunga cicatrice che le attraversa lo stomaco e senza capelli, Bianca si è lanciata in un nuovo progetto intitolato Turning Heads. 01, descritto come “un lavoro d’amore”.

In un post su Instagram, ha spiegato il desiderio di sentirsi di nuovo se stessa, di ritrovare la normalità attraverso il lavoro: “Il mio valore professionale è sempre stato intrinseco al mio aspetto, ma ora voglio dimostrare che posso essere molto di più. La mia squadra ha ascoltato il mio bisogno e abbiamo creato questo progetto che significa tanto per me”.

Il ritorno al lavoro e il messaggio di speranza

Il ritorno al lavoro per Bianca Balti non è solo una scelta professionale, ma un messaggio di speranza e resilienza per tutte le donne che affrontano una malattia. Sul set, la top model non nasconde i segni della sua battaglia, mostrandosi senza capelli e con quella cicatrice che oggi considera una medaglia d’onore.

“Ho vinto tante lotte – ha dichiarato – e la vita non mi spaventa più”. La sua autenticità e il suo coraggio hanno conquistato il cuore dei fan, che la supportano in ogni passo di questo percorso.

Nonostante il periodo difficile, Bianca non ha rinunciato al glamour. Durante uno degli shooting più recenti, ha indossato abiti che combinano eleganza e forza: un lungo abito nero che enfatizza la sua silhouette, abbinato a dettagli minimal ma sofisticati, come sandali gioiello e orecchini dorati. Anche senza capelli, Bianca incarna la bellezza in ogni sua forma, dimostrando che l’autenticità è il vero lusso.

Bianca Balti a Sanremo 2025: una “guerriera” sul palco dell’Ariston

Bianca Balti sarà co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, un’occasione importante per portare sul palco la sua storia e il suo messaggio di prevenzione.

Carlo Conti, direttore artistico del Festival, l’ha definita “una donna straordinaria, una guerriera”, sottolineando quanto la sua presenza sia un simbolo di forza e rinascita. La decisione di includerla nel cast ha suscitato un’ondata di entusiasmo sui social, dove in molti hanno lodato il suo coraggio e la sua positività.

Bianca non è nuova al palco dell’Ariston: già nel 2013 aveva affiancato Fabio Fazio e Luciana Littizzetto durante la finale del Festival, conquistando il pubblico con la sua eleganza e simpatia.

Ma quest’anno il suo ritorno avrà un significato ancora più profondo. “Da quando non ho più i capelli, tutti mi trattano meglio”, ha scherzato in una delle sue recenti interviste, mostrando quella verve e ironia che la rendono unica.

Durante la serata, Bianca indosserà sicuramente look memorabili, capaci di esprimere la sua personalità e la sua storia. Gli abiti saranno scelti con cura, puntando su creazioni che esaltano la bellezza autentica e senza tempo che la contraddistingue. Non mancheranno dettagli audaci e raffinati, come tessuti preziosi e silhouette moderne, che rappresentano appieno il suo spirito combattivo.

Una testimonianza per tutte le donne

Oltre alla co-conduzione, Bianca utilizzerà il palco di Sanremo per lanciare un messaggio importante sulla prevenzione dei tumori al seno e alle ovaie, un tema che le sta particolarmente a cuore.

Il presidente della Fondazione Aiom, Saverio Cinieri, ha sottolineato il valore della sua testimonianza, definendola un esempio per tante donne. Bianca, affetta dalla mutazione genetica BRCA1, ha già affrontato un intervento per ridurre il rischio di tumore al seno e ora è in cura per il tumore ovarico.

Nel frattempo, sui social, Bianca continua a raccontare il suo viaggio con il format A letto con Bianca, un progetto che mescola leggerezza e riflessione, dove dialoga con amici, colleghi e influencer, mostrando la sua quotidianità senza filtri. È questa autenticità che rende Bianca Balti un’icona di resilienza, capace di ispirare e unire le donne intorno a temi che contano davvero.