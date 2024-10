Bianca Balti mostra la cicatrice dopo l’operazione: “La vita è bella”

Fonte: IPA Bianca Balti, il dolce post: "la vita è bella"

Bianca Balti non si nasconde dietro filtri o copertine patinate. La modella, celebre per il suo volto sulle passerelle internazionali, oggi affronta la sfida più dura della sua vita con lo stesso spirito con cui ha conquistato le copertine: in modo diretto, senza sconti. Dopo l’annuncio della sua battaglia contro un tumore ovarico al terzo stadio, ha deciso di condividere il suo percorso sui social, mettendo in mostra non solo la cicatrice dell’operazione, ma anche quella vulnerabilità che spesso le star preferiscono tenere nascosta.

Ha scelto di affrontare la malattia con trasparenza. Lontana dal mostrarsi come vittima, la modella ha deciso di condividere sui social ogni fase del suo percorso, mantenendo un atteggiamento pragmatico e lucido.

La cicatrice lunga che attraversa il suo addome non viene celata, ma diventa parte integrante del messaggio che vuole trasmettere: “Silver lining”, scrive nella didascalia del suo post, sottolineando come anche nelle difficoltà si possa trovare un lato positivo. Un approccio che si riflette anche nell’hashtag scelto: #lavitaèbella.

Bianca Balti, un messaggio di forza e consapevolezza

Bianca Balti ha scelto di raccontare la sua storia con una serie di post che vanno dritti al punto: “La vita è bella” è l’hashtag che accompagna ogni sua foto. Un mantra semplice, ma potente, che lei ripete con convinzione mentre si prepara a iniziare la chemioterapia. Non si tratta solo di parole: dietro c’è la volontà di affrontare la malattia a viso aperto, con una consapevolezza che trasforma la fragilità in una forma di forza.

Tra le immagini più toccanti, c’è quella che la ritrae accanto al padre. Un momento di intimità che racconta molto più di mille parole. Nella lotta contro il tumore, Balti non è sola, ma circondata dall’affetto della sua famiglia. È in quei gesti semplici, in quella vicinanza fisica, che Bianca trova il coraggio di andare avanti, ricordando a tutti che, a volte, il vero sostegno arriva proprio dalle persone che ci conoscono meglio.

La normalità nella malattia

Nonostante il tumore e l’operazione subita, non ha abbandonato i piccoli momenti di quotidianità, mostrando come la vita continui, nonostante tutto. Tra le immagini condivise sui suoi profili, oltre al cartoncino che segna la data d’inizio della chemioterapia, ci sono scatti di vita quotidiana: passeggiate, momenti con il compagno Helly Nahmad e con la figlia. Dettagli che raccontano una normalità interrotta, ma non annullata, e che sottolineano come anche nella malattia sia possibile trovare spazi di serenità. “Chi sa vedere la bellezza non invecchia mai”, si legge su una delle foto, citando Kafka.

Dalla diagnosi alla lotta: un percorso di coraggio

Già nel 2022, Bianca Balti aveva ricevuto una diagnosi difficile: una mutazione genetica Brca1, che la rendeva particolarmente vulnerabile ai tumori. Non ha esitato a prendere decisioni drastiche, sottoponendosi a una mastectomia per prevenzione. Ma la battaglia è tornata con forza quando, pochi mesi fa, ha scoperto di avere un tumore ovarico al terzo stadio.

Nel suo percorso di lotta, Bianca non cerca compassione, ma invita alla serenità. Nelle sue storie Instagram ha dichiarato che la convalescenza sta procedendo bene e che il 14 ottobre inizierà la chemioterapia. “Non preoccupatevi per me perché io non sono preoccupata. Sto bene, davvero”, ha scritto ai suoi follower, ribadendo la sua determinazione a mantenere il controllo sulla situazione. L’accettazione, come lei stessa ammette, “mi donerà la grazia” per affrontare questa fase con dignità.