Bianca Balti: “Vivevo nella paura”. Come ha affrontato il ricovero per la mastectomia

Bianca Balti ha affrontato apertamente, ancora una volta, la questione legata alla sua scelta di operarsi. Una storia, la sua, che ha certamente colpito in tanti, donne e uomini. Da quando ha annunciato di aver ricevuto la diagnosi di una mutazione genetica, ha riflettuto sulla possibilità di operarsi. Lo ha fatto, e ha scelto la “vita”, ma affrontare il ricovero, così come il percorso, non è stato facile. La forza l’ha trovata grazie alle figlie, e non solo.

Bianca Balti, la scelta di operarsi: doppia mastectomia

Il racconto di Bianca Balti ci ha toccato profondamente. Perché la top model ha scelto di utilizzare i social per una buona causa: sensibilizzare. Effettuare i controlli preventivi è essenziale in determinati casi: proprio durante un controllo, la top model ha ricevuto la diagnosi di una mutazione genetica Brca1. Così ha scelto di operarsi, e su Instagram ha parlato apertamente di come ha vissuto negli ultimi mesi.

“Avrei potuto continuare i controlli regolari ogni sei mesi, sì. Vivendo nella paura costante di ammalarmi, però. E poi, una volta scoperto di avere un tumore, avrei dovuto effettuare comunque la mastectomia, più radio e chemio, sperando che funzionasse. Sapendo, però, che per mia zia, che aveva la mia età, non aveva funzionato”.

Ha anche aggiunto: “Ricorda, con la mutazione Brca1, avevo fino all’80% di chance di ammalarmi, anche di una rara forma aggressiva di tumore al seno. Fare i controlli sarebbe stato giocare alla roulette russa”. La vita, in questo caso, ha “vinto”, e sono state proprio queste le parole usate dalla Balti per “giustificare” – non dovrebbe essercene bisogno – il suo gesto. “Mamma si opera perché ama troppo la vita”.

Come ha affrontato il ricovero per l’operazione

“Alle donne (o uomini) che stanno vivendo la mia stessa situazione ora, dico di stare tranquille, perché la forza per affrontare il dolore e il ricovero si trova e, giorno dopo giorno, si sta meglio”. La scelta non è stata facile, ma, proprio perché la modella vuole essere presente nella vita delle figlie Matilde e Mia, non ha mai avuto dubbi a riguardo.

“Ho scelto di sottopormi a una doppia mastectomia preventiva. Non posso permettermi di ammalarmi”. Dopo la diagnosi, ha annunciato l’operazione: doppia mastectomia preventiva. Ha fissato la data, l’ha annunciata mediante la newsletter Loss of feeling. Soprattutto, ha trovato la forza di affrontare il percorso, il ricovero, il decorso. “La paura che avevo la prima volta che sono entrata in questa stanza è indescrivibile. Oggi, con le lacrime agli occhi, ho abbracciato la mia dottoressa, sollevata da un peso enorme”.

Come sta dopo la mastectomia preventiva

Dopo l’operazione, ha continuato ad aggiornare i suoi follower su Instagram sul suo stato di salute. Lo ha fatto con enorme coraggio, e soprattutto con sincerità. Lei, così indipendente, si è sottoposta al riposo forzato, imposto dai medici, come è naturale dopo un’operazione tanto delicata. Ma, al di là di tutto, è certa della scelta che ha fatto, e soprattutto di amare la vita, le sue figlie: di voler vivere con loro, senza avere paura del domani, del futuro.