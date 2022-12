Bianca Balti, il messaggio su Instagram dopo la doppia mastectomia: come sta

Bianca Balti non si è mai nascosta, in questi anni ci ha dimostrato di essere capace di raccontarsi senza filtri e senza paura. Lo ha fatto alla vigilia di un intervento importante, una doppia mastectomia preventiva decisa a seguito della scoperta di avere la BRCA1, ovvero una mutazione genetica che aumenta molto il rischio di contrarre un tumore alle ovaie e/o al seno. Post operazione ha pubblicato un messaggio su Instagram per spiegare ai tanti follower come sta.

Bianca Balti, come sta dopo la doppia mastectomia: il messaggio

Aveva raccontato dell’intervento e di come si sentiva a riguardo a due giorni dall’operazione, nella sua newsletter Loss of feeling, con parole decise, spiegando le sue ragioni, ma anche non nascondendo la paura.

Il giorno è arrivato e l’intervento è passato. Bianca Balti lo ha spiegato nelle storie Instagram, da dove non ha smesso di aggiornare i suoi follower. La si vede nella stanza di ospedale, con il viso struccato post operazione: “Sono uscita adesso dall’anestesia – ha detto riprendendosi con la fotocamera del cellulare – l’operazione è andata, tutto bene”. Poi ha aggiunto che aveva dolore quando si è svegliata, motivo per cui le hanno dato dei farmaci appositi. Infine ha spiegato di essere molto felice e che avrebbe continuato ad aggiornare.

Promessa mantenuta dal momento che, qualche ora più tardi, ha registrato un altro video in cui ha raccontato: “Sto bene, sono un po’ stanca, ma sono contenta anche di stare sul telefono – ha affermato – finalmente mi hanno dato la gelatina, perché ho famissima ma non mi danno niente da mangiare”. La super modella ha spiegato anche cosa le piacerebbe gustare: un hamburger con le patatine fritte.

Segni che sta bene e che si sta riprendendo dall’intervento.

Bianca Balti, cosa aveva detto dell’operazione

Nella sua newsletter Bianca Balti aveva parlato dell’operazione, delle ragioni che l’avevano spinta a prendere questa decisione e di come si sentiva a riguardo. Parole che hanno messo nero su bianco le sue sensazioni, senza il timore di aprire il proprio cuore e liberare le proprie emozioni con i fan.

“Mi sento fragile e spaventata all’idea di dover dipendere dagli altri. Sono terrorizzata dal dolore che proverò. Sconfortata nel dover rinunciare a una parte del mio corpo, che fino a oggi ha definito la mia femminilità”, aveva scritto. Sentimenti che si possono comprendere, che non sono segno di fragilità, ma di profonda consapevolezza di quello che si sta facendo e di come ci si sente a riguardo.

“Mamma si opera perché ama troppo la vita” aveva spiegato a Mia, la più piccola delle sue due figlie. E queste parole potrebbero bastare da sole a dare un significato alla sua decisione.

Nella newsletter non aveva nascosto di aver anche bisogno di parlarne per non sentirsi sola: “Per sentirmi dire quanto sono coraggiosa, che sto facendo la cosa giusta, che vi sono d’ispirazione. Perché ho perso quel sentimento che mi ha portata qua. Mi sono smarrita nell’autocommiserazione”.

Una sincerità profonda, che trasmette attraverso i suoi update dalle storie Instagram e che emerge dal suo ultimo post pre intervento, dove è ritratta con mascherina e cuffietta: “Prontissima a ridurre del 95% il mio rischio di contrarre un tumore al seno”.

