Bianca Balti: “Sono un po’ depressa”. L’aggiornamento dopo l’operazione

È trascorsa poco più di una settimana dall’intervento di doppia mastectomia di Bianca Balti: una scelta coraggiosa e non molto convenzionale, forse, che in tanti hanno commentato in modo positivo o negativo. La modella ha voluto aggiornare i follower su Instagram sul suo stato di salute: si dice un po’ depressa e certamente annoiata, perché, per la sua personalità indipendente, non è abituata a stare così tanto ferma.

Bianca Balti, come sta dopo l’operazione

“Sono annoiata e anche un pochino depressa ma è normale perché sono passati sette giorni dalla mia operazione e io sono una persona molto attiva e indipendente”, così ha iniziato il suo racconto su Instagram, aggiungendo dei dettagli sulla sua situazione personale. Bianca Balti ha deciso di operarsi al seno: una mastectomia preventiva, dal momento in cui ha ricevuto la diagnosi di una mutazione genetica Brca1.

“L’idea che non sia neanche finito il periodo in cui dipendo dagli altri o che nemmeno si sia avvicinata la fine di quel periodo mi rattrista un po’. Sono più stanca del solito e trovo proprio difficile riposarmi“. Non è facile per chi è indipendente stare a riposo, soprattutto forzato, come si conviene in questi casi: bisogna fare attenzione ad alcuni aspetti, e la Balti sta seguendo i consigli dei medici.

“Dal punto di vista medico, il dolore è praticamente inesistente o comunque molto gestibile. Ho ancora i drenaggi, domani vedo la dottoressa e speriamo che me li tolga”. Il suo desiderio è di poter tornare presto attiva, di potersi esprimere. La modella, che è sempre stata abituata a un ritmo di vita frenetico, sta vivendo uno stop forzato, che ha voluto tuttavia fortemente. “Quando posso iniziare a guidare? Quando posso iniziare a sollevare pesi? Quando posso iniziare ad allenarmi? Sono proprio così annoiata, anche a livello fisico… Non potendo muovermi troppo il mio corpo si annoia”.

La scelta di Bianca Balti di operarsi

Aveva già annunciato di volersi operare per farsi togliere i seni: una scelta che, come Angelina Jolie, la star di Hollywood, nessuno dovrebbe giudicare. “Mamma si opera perché ama troppo la vita. Così ho detto a Mia e così dico anche a voi”. La Balti lo ha annunciato con una lettera sincera e diretta ai fan, senza mezzi termini. E, per comunicarlo, ha usato le stesse parole che ha detto alla sua figlia più piccola. Giovedì 8 dicembre, a Los Angeles, alle ore 11:00 – dettagli specificati da lei nella sua dichiarazione – ha chiarito di aver preso la sua scelta, in nome della vita, di ciò che ama, di coloro che ama.

La diagnosi della mutazione genetica Brca1

La modella, che ha 38 anni, non ha preso la decisione con leggerezza: il suo intervento è stato mirato, soprattutto dopo aver ricevuto la diagnosi di una mutazione genetica (Brca). Aveva detto che lo avrebbe fatto in autunno, e alla fine ha mantenuto la premessa. Nonostante tutto e le critiche ricevute, ha continuato a credere nella sua scelta a sostegno della vita: anche dal punto di vista della maternità, aveva parlato del congelamento degli ovociti, per mantenere una speranza, in futuro, di poter diventare di nuovo mamma.

