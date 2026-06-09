acasadi Kimi Antonelli, dove abita il campione di Formula 1

Kimi Antonelli è originario di Bologna, ma da qualche tempo si è trasferito in una villa a San Marino fra privacy e lusso.

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IPA Kimi Antonelli

Giovanissimo eppure famoso in tutto il mondo, Kimi Antonelli è fra i piloti di Formula 1 più discussi del momento. Da qualche tempo il campione ha deciso di trasferirsi e di andare a vivere da solo in un luogo da sogno.

La casa di Kimi Antonelli a San Marino

Classe 2006, Kimi Antonelli è nato a Bologna ed è cresciuto nella scuderia della Mercedes, diventando uno dei piloti più forti della nuova generazione della Formula 1. La sua carriera, ancora tutta in ascesa, è stata rapidissima e l’ha portato a conquistare numerosi titoli. Ha prima dominato nei kart, in seguito è diventato un campione nella Formula 4, vincendo il campionato sia in Italia che in Germania. Poco dopo ha conquistato i titoli nella Formula Regional European Championship e in seguito nella Formula Regional Middle East.

Dal 2019 ha iniziato a far parte del programma giovani della Mercedes, approdando in Formula 1. Kimi è un talento giovanissimo che però ha le idee molto chiare, anche quando si parla di casa. Il giovane pilota infatti è andato a vivere da solo appena ne ha avuto la possibilità.

Nel 2025 per lui è arrivato l’esordio in Formula 1 e Kimi Antonelli è riuscito a chiudere la stagione con il settimo posto mondiale e ben 150 punti. Un vero e proprio record che l’ha incoronato come grande promessa della Formula 1. Nel 2026 per lui è arrivata la consacrazione quando ha conquistato la prima vittoria in Cina, diventando di fatto il più giovane italiano ad aver vinto un Gran Premio.

I suoi primati non si fermano qui. Kimi è stato anche il più giovane a fare il giro più veloce e ha ottenuto a soli 18 anni la leadership di gara. Numeri impressionanti che disegnando il carattere di un ragazzo con le idee ben precise.

Privacy, silenzio e lusso: la casa di Kimi Antonelli

Dopo aver ottenuto grandi successi Kimi ha lasciato la sua famiglia d’origine per iniziare una nuova avventura. Si è infatti trasferito da Bologna a San Marino. Il pilota ha scelto una magione nel piccolo stati europeo, per la precisione Kimi avita vicino alla zona di Serravalle, uno dei castelli di San Marino.

Una residenza immersa nel verde, lontano dal caos cittadino, dove c’è spazio per coltivare la sua passione per le quattro ruote. La scelta sarebbe caduta su San Marino perché rappresenta un luogo tranquillo, in cui Kimi si sente a suo agio e ha un’ottima privacy. Inoltre la posizione della sua abitazione sarebbe ottima per consentirgli di arrivare ovunque facilmente durante i suoi viaggi di lavoro.

Qualche tempo fa lo stesso Kimi aveva raccontato le emozioni provate nel trasferirsi a San Marino per vivere da solo. “Nelle faccende di casa sono un disastro – aveva ammesso –. Devo imparare perché presto andrò a vivere definitivamente da solo ma non so fare le lavatrici, le pulizie, cucinare… spero che mia mamma mi venga comunque ad aiutare perché non sono per niente pratico come ‘uomo di casa’. Ecco, la gente dice che sono molto maturo per la mia età, su queste cose invece ho tutto da imparare”.