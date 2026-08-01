Kimi Antonelli, la vacanza in Sardegna: tra yacht e vita notturna con lui spunta un altro grande campione

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Kimi Antonelli

La pausa estiva di Andrea Kimi Antonelli ha tutto il sapore di una vacanza da ricordare. Il pilota della Mercedes si è lasciato alle spalle circuiti e pressioni per concedersi qualche giorno nel nord della Sardegna, in Costa Smeralda, dove ha alternato ore in barca, serate nei locali più conosciuti della zona e immancabili incursioni nel mondo dei motori – per sfidare ancora una volta il suo avversario di sempre.

A sorprendere i fan è stato soprattutto uno scatto condiviso sui social: accanto a lui spunta Marco Belinelli, un altro grande campione italiano.

Kimi Antonelli e Marco Belinelli insieme in Costa Smeralda

Sotto il sole della Sardegna, l’incontro tra Kimi Antonelli e l’ex stella del basket Marco Belinelli ha immediatamente attirato l’attenzione. Entrambi sono nati a Bologna, entrambi hanno portato lo sport italiano su palcoscenici internazionali, anche se in momenti e discipline molto diversi.

Belinelli ha raggiunto il punto più alto della carriera conquistando il titolo NBA con San Antonio nel 2014, mentre Kimi è diventato in pochi mesi uno dei nomi più seguiti della Formula 1.

Lo scatto condiviso sui social li mostra in un momento spontaneo e poche parole – “Sardegna, eccoci” – e due sorrisi che sono bastati a scatenare commenti e condivisioni. Del resto, Antonelli non ha mai nascosto la sua passione per il basket e il legame con la Virtus Bologna. Vederlo accanto a uno dei giocatori italiani più importanti di sempre ha quindi regalato ai tifosi un piccolo crossover sportivo dal sapore tutto emiliano.

Una vacanza tra yacht, musica e una notte al Phi Beach

La presenza di Belinelli non è stata l’unica curiosità del soggiorno sardo. Antonelli si è goduto il mare insieme alla famiglia e agli amici, trascorrendo parte delle giornate a bordo di uno yacht. Poi, al tramonto, il programma è cambiato: il giovane pilota ha raggiunto il Phi Beach, locale simbolo della movida notturna in Costa Smeralda, ed è comparso vicino alla consolle durante il set di Shimza.

Un’apparizione che ha mostrato un Kimi diverso da quello concentratissimo visto nei box della F1. A diciannove anni, lontano dalla tuta e dal casco, il pilota ha finalmente avuto l’occasione di vivere qualche serata senza cronometri da inseguire. Il suo atteggiamento semplice e spontaneo continua intanto a conquistare nuovi fan, sempre più interessati anche alla sua vita fuori dai Gran Premi.

Durante la vacanza ha trovato spazio persino una visita a una sede Mercedes di Olbia, dove ha ritirato la vettura destinata ai suoi spostamenti sull’isola. La presenza improvvisa del pilota ha creato inevitabilmente curiosità, ma Kimi si è fermato volentieri per qualche fotografia.

La sfida con Charles Leclerc arriva anche sui kart

Restare completamente lontano dalla velocità, per lui, sembra però impossibile. Kimi ha infatti raggiunto una pista di kart ad Arzachena e ha battuto anche qui il suo rivale in Formula 1, migliorando il tempo attribuito a Charles Leclerc: 42,827 secondi contro i 43 del ferrarista. Una sfida estiva senza premi né classifica, ma perfetta per riaccendere la rivalità tra Mercedes e Ferrari anche durante le vacanze.

Leclerc, tra l’altro, si trova a sua volta in Sardegna, dove sta trascorrendo alcuni giorni in barca. Che decida di raccogliere il guanto di sfida e provare a riconquistare il titolo almeno sui kart? Scherzi a parte, la sfida tra i due riesce a tenere banco anche lontano dai circuiti, tenendo alta l’attenzione su uno sport che ha sempre più seguito.