Jennifer Lopez, in vendita per la cifra folle di 42 milioni la sua villa di Bel Air

Una proprietà magnifica, con un anfiteatro e – perfino – un lago privato. Jennifer Lopez ha deciso di mettere in vendita la sua splendida villa di Bel Air per una cifra da capogiro: si parla di 42,5 di dollari. Le immagini parlano chiaro: la grande piscina è solo uno degli elementi che più colpiscono della tenuta in cui ha vissuto per 7 anni e dalla cui cessione, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, potrebbe guadagnare oltre 14 milioni di dollari.

Jennifer Lopez vende a Bel Air, gli interni della villa extra lusso

L’acquisto della mega villa di Bel Air risale al 2016 e dall’attrice Sela Ward. Jennifer Lopez, a distanza di mesi dal suo matrimonio con Ben Affleck, ha deciso di disfarsi della proprietà fissando la vendita per una cifra davvero altissima. Un modo per dare valore alla residenza, che ha tenuto per 7 anni, ma anche per rivalersi del denaro investito per il mantenimento degli interni e della grande area esterna.

La tenuta si sviluppa su due piani, in un angolo riservato del quartiere. Non sorprende che le foto rese pubbliche siano prese dall’alto e che da queste si scorga la grande piscina scoperta. Chiaramente, è dotata di tutte le comodità – oltre che di ogni tipo di lusso – con ben nove camere da letto e un cottage per accogliere gli ospiti.

Nove camere e tredici bagni, con una palestra, una spa, un’affascinante scala curva in ferro battuto (qui le foto della villa di Ivana Trump, che sfrutta il medesimo effetto) e una grande cucina placcata in marmo luminosissima e abitabile, perfetta per le colazioni in famiglia. Immancabile l’angolo bar e la grande biblioteca con scaffalature in marmo. Uno spazio che sembra ritagliato all’interno della proprietà, un angolo antico che suggerisce tranquillità e privacy.

L’area esterna con piscina e focolare

Come abbiamo anticipato, la villa in vendita di Jennifer Lopez si trova nel quartiere di Bel Air. Originariamente progettata dall’architetto Samuel Marx e costruita nel 1940, la proprietà è concepita come un rifugio multi-struttura che garantisce la giusta privacy grazie allo spazio esterno recintato.

La piscina, ripresa anche nelle foto aeree, è a sfioro, con accanto un piccolo campo da golf. Non manca l’accesso a un lago privato con una spiaggia di sabbia brillante, oltre che un anfiteatro all’aperto che conta circa 100 posti a sedere. Lo spazio esterno ospita anche un grande focolare, che permette di sfruttare l’esterno anche durante i periodi dell’anno con temperature meno miti.

La scelta di Jennifer Lopez e Ben Affleck

Un nido familiare che per Jennifer Lopez e Ben Affleck non è mai stato tale, poiché aveva già deciso per un’altra casa ben prima che si sposassero nel luglio del 2022. Le nozze sono state doppie: dopo la prima cerimonia, affrettata, in quel di Los Angeles, la coppia si è sposata di nuovo ad agosto una grande festa e alla presenza di tutti gli amici e gli affetti più cari. Da quel momento, hanno trasferito l’intera famiglia sotto lo stesso tetto: lei è mamma dei gemelli Max ed Emme, avuti dall’ex marito Marc Anthony, mentre lui è papà di Violet, Seraphina e Samuel.