Jennifer Lopez sempre più sola e triste, ma i suoi pantaloni di raso sono incredibili

Fonte: IPA Jennifer Lopez

Spesso quando il cuore è in frantumi per una delusione sentimentale all’esterno si vuole apparire impeccabili. Potrebbe essere il caso anche di Jennifer Lopez, che è stata fotografata in look Dior mentre usciva a pranzo con la/il figlia/o Emme, di identità non binaria. La popstar e attrice ha scelto un look molto classico e chic, con un’attenzione particolare ai pantaloni in satin a vita alta. Una mise insolita rispetto allo stile sgargiante di JLo, che esprime un’eleganza ricercata.

I pantaloni di raso di Jennifer Lopez, firmati Dior

Jennifer Lopez ha indossato una camicia bianca con bottoni monogrammati e maniche arrotolate all’altezza del gomito. L’ha abbinata a un paio di pantaloni a vita alta in raso satinato rimborsati in vita per creare delle pence, un po’ effetto tulipano. Per una volta Jennifer Lopez non ha indossato i tacchi ma ha preferito delle ballerine nere, sempre in raso, a punta quadrata, abbellite con una perla, un piccolo fiocco e con i lacci che incorniciavano la caviglia.

Fonte: IPA

Come borsa a mano una Birkin nera in coccodrillo che dondolava con disinvoltura rispetto al costo stellare. Chi si fosse concentrato sull’altra mano, invece, avrebbe visto la fede nuziale che, a dispetto delle insistenti voci di crisi, JLo non ha tolto. A completare il suo look, una cintura sottile con fibbia al centro, un paio di occhiali scuri da diva, a forma quadrata, e maxi-orecchini cerchi appesi ai lobi. E poi l’acconciatura “finto-spettinata”; uno chignon scompigliato con qualche ciocca che cadeva morbida sul viso.

Fonte: IPA

Il look è assolutamente posh, ma a colpire sono soprattutto i pantaloni che danno all’attrice e popstar un’aria bon-ton. Per Emme un look molto più easy: pantaloni cargo, camicia a scacchi e zaino-peluche, mentre la sua cover del cellulare ha le sembianze di Pikachu.

Fonte: IPA

Come stanno le cose tra Jennifer Lopez e Ben Affleck?

La situazione sarebbe molto tesa. Una fonte di People ha rivelato che Ben Affleck ha approfittato del soggiorno italiano di JLo per portare via le sue cose dalla loro casa di Beverly Hills, acquistata dopo il matrimonio a Las Vegas nel 2022. La fonte di People ha svelato che Affleck sta bene, è focalizzato sul lavoro e passa molto tempo con i figli, ma vive in affitto a Brentwood. Lei è molto avvilita per quella che sembra a tutti gli effetti la fine del matrimonio.

Tra i motivi di crisi le incompatibilità caratteriali tra i due e, a quanto si mormora, anche il lavoro di Ben Affleck, che lo assorbe tantissimo, troppo per dedicarsi a Jennifer quanto lei vorrebbe. Qualche giorno fa sono stati fotografati mentre entravano separatamente in un edificio di Los Angeles, dove si trova l’ufficio di Affleck, per motivi di lavoro. Questo però non prova niente, se non che i rapporti lavorativi non si sono interrotti.

La loro villa era costata 60 milioni e al momento sarebbe tornata disponibile sul mercato. Eppure la fede nuziale al dito di Jennifer Lopez a pranzo con Emme lascia ancora qualche speranza ai fan della coppia.