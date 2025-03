Jennifer Lopez visione con la figlia Emme, il look che mostra gli addominali

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: Getty Images Jennifer Lopez, 10 look che hanno fatto la storia (e anche discutere)

Jennifer Lopez è finalmente pronta ad aprire nuovamente il suo cuore e ricominciare ad uscire con qualcuno: questo è ciò che appena qualche giorno fa sarebbe trapelato da una fonte estremamente vicina alla star, ma nessuno si aspettava che ci sarebbero stati dei risvolti tanto presto. La Queen del Pop è stata infatti avvistata in quel di Broadway in dolce compagnia. Di chi? Della figlia Emme, definita da lei stessa “l’appuntamento più incredibile”.

Jennifer Lopez ed Emme iconiche alla prima di Otello: i look neri coordinati

Jennifer Lopez ha scelto la piccola Emme per presenziare alla prima del nuovo attesissimo revival di Otello. La nuova produzione, che vede Denzel Washington nel ruolo del protagonista e Jake Gyllenhaal nel ruolo del malvagio Iago, ha attirato numerose celebrities di calibro internazionale, va da sé come per brillare all’evento servisse una compagnia davvero speciale.

Come si apprende osservando gli scatti ad immortalarle fuori dall’Ethel Barrymore Theatre di New York City, il duo ultra glamour madre-figlia ha calcato il red carpet in look coordinati quantomeno nel segno dell’eleganza sempiterna dei toni scuri e profondi: come immancabilmente accade, Jlo ha fatto girare la testa ad ogni presente indossando un completo abbagliante composto da due pezzi, con crop top a collo alto e spalline acuminate, a lasciare la scena sugli addominali scolpiti, ed una lunga gonna dalla silhouette a sirena a sfiorare il pavimento, entrambi interamente costellati di pietre scintillanti.

A chiudere l’ensemble da urlo ecco un cappotto di pelliccia nera e degli orecchini circolari argentati, perfettamente in vista grazie ai capelli raccolti in uno stretto quanto impeccabile chignon.

Fonte: IPA

Emme, dal canto suo, ha optato per un completo di stampo mannish gessato, bianco e grigio scuro, ovviamente accessoriato di cravatta stampata – scozzese – e camicia grigia abbottonata. Ecco poi ai suoi piedi dei mocassini neri dalla suola spessa, un paio di occhiali neri e degli orecchini d’oro accostati ad alcuni piercing apparentemente nuovi.

Inutile dire come tutti gli occhi fossero puntati sulla splendida coppia, radiosa ed affiatata come solo una madre ed una figlia possono apparire. Che questo abbia aiutato Jennifer Lopez ad attirare qualche inatteso pretendente? Ancora non ci è dato saperlo, ma qualcosa ci dice che lo scopriremo presto.

Jennifer Lopez è (finalmente) pronta a rimettersi in gioco in amore

Single sì, ma ora finalmente pronta a dare una possibilità alla persona giusta: negli ultimi tempi si è tornato a parlare dell’attuale situazione sentimentale di Jlo, dopo un breve – e del tutto meritato – periodo di silenzio a seguire la burrascosa vicenda condivisa con Ben Affleck a porre l’ormai ex coppia stellare al centro del gossip letteralmente per anni.

Al momento, però, sembrerebbe che Jennifer Lopez sia pronta ad aprirsi nuovamente alla possibilità di avere ancora qualcuno al proprio fianco. A tal proposito, vi sarebbe una importante novità: l’artista avrebbe tutte le intenzioni di estendere la propria rete di frequentazioni anche a coloro che non fa parte del mondo dello spettacolo. Che sia giunto oramai il tempo di darci un taglio con le celebrità? Lo crediamo bene.