Jennifer Lopez è pronta a mettersi di nuovo in gioco. La scelta dopo l’ex Affleck

La scelta di Jennifer Lopez dopo il divorzio da Ben Affleck: aperta a nuove possibilità in amore, ma non solo con le celebrità

Fonte: IPA Jennifer Lopez

Jennifer Lopez è single ed è pronta a rimettersi in gioco. Dopo le delusioni che ha avuto, in particolare a seguito del riavvicinamento tra Ben Affleck e l’ex moglie Jennifer Garner, J.Lo non ha intenzione di rinunciare all’amore. Anzi, pare proprio che i suoi amici la stiano incoraggiando a incontrare persone nuove. Ma procediamo per punti.

Jennifer Lopez vuole rimettersi in gioco in amore

Single, ma pronta a dare una possibilità di fronte alla persona giusta. Questo è quanto apprende Page Six sull’attuale situazione sentimentale di Jennifer Lopez. Il ritorno di fiamma con Ben Affleck è stato al centro del gossip per anni: prima il riavvicinamento, poi la conferma, il matrimonio, e i primi scricchiolii, soprattutto in merito a una presunta incompatibilità caratteriale che è emersa nei mesi dopo il “sì”.

Ora, però, Jennifer Lopez vuole aprirsi di nuovo alla possibilità di avere un nuovo amore al suo fianco. “Lei è sicuramente aperta a incontrare qualcuno di nuovo”, ha svelato una fonte. Avrebbe, però, fatto una scelta: desidera ampliare la sua rete di frequentazioni anche a chi non fa parte del mondo dello spettacolo. Insomma, che voglia darci un taglio con le celebrità? “Questa volta Jennifer sta pensando di uscire con qualcuno che non sia sotto i riflettori, ma non si limita a nessun tipo in particolare”.

Gli ultimi mesi burrascosi

Il 6 gennaio Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno ufficializzato il divorzio. J.Lo è ormai pronta ad andare avanti, anche se il suo ex marito sembra sempre più ancorato al passato. Un passato che si chiama ancora una volta Jennifer, ma Garner. In effetti le foto tra Affleck e la Garner avrebbero indispettito la Lopez, che ha sempre temuto un loro ritorno di fiamma. Ma sarà davvero così? Stando alle ultime notizie condivise dall’America, né la Lopez né la Garner sarebbero più interessate ad Affleck. “Direi che sono entrambe sollevate di aver chiuso con lui”.

E ha aggiunto: “Ben è una montagna russa emotiva. Di recente ha anche contattato di nuovo Jennifer Lopez. Le due Jennifer sono in realtà amiche. Hanno stretto un legame grazie alla co-genitorialità dei loro figli. Non so perché la stampa pensi di dover mettere le donne l’una contro l’altra”. E poi la Garner, sempre secondo le indiscrezioni, avrebbe ricevuto un ultimatum da parte del suo attuale fidanzato, John Miller, proprio per via degli scatti che mostrano un feeling con l’ex marito Ben.

“Non vuole più vedere nulla del genere, altrimenti sarà costretto ad andarsene. Ha sempre sostenuto la relazione di co-genitorialità tra Ben e Jen, ma ritiene che Ben abbia oltrepassato il limite. John sa che non c’è niente tra Jen e Ben, ma non pensa che quelle foto siano belle e ritiene che siano irrispettose nei confronti della loro relazione”. Insomma, la situazione è chiara: ambedue le Jennifer non vogliono più saperne di Affleck, almeno dal punto di vista sentimentale. Anche se la Garner, ovviamente, cercherà sempre di organizzare degli eventi insieme all’ex marito, con cui ha avuto tre figli.