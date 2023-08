Jennifer Lopez e Ben Affleck, vacanze in Italia da separati: cosa succede

Fonte: Getty Images Jennifer Lopez, 10 look che hanno fatto la storia (e anche discutere)

Vacanze da separati per Jennifer Lopez e Ben Affleck: la coppia si sta godendo giornate all’insegna del relax e della spensieratezza in Italia, ma da separati. La cantante sta condividendo sui social i suoi giorni di riposo tra Capri e la Costiera Amalfitana, tra gustosi piatti della nostra cucina e look e bikini mozzafiato, ma del marito non c’è nessuna traccia. Se state pensando all’ennesima crisi della coppia siete fuori strada: Ben Affleck infatti è stato paparazzato in Toscana con i figli, in vista del suo compleanno il 15 agosto.

Jennifer Lopez e Ben Affleck separati: come trascorrono le vacanze

Vacanze italiane per Jennifer Lopez: la cantante e attrice sta trascorrendo delle meravigliose giornate tra Capri e la Costiera Amalfitana, come ha mostrato sui social in questi ultimi giorni. Bikini mozzafiato, che mostrano il suo fisico perfetto, video di gustosi piatti, gite in barca e tanto, tantissimo relax: la star non perde occasione per condividere con i suoi follower i momenti più belli della sua vacanza.

E c’è da dire che si sta godendo le sue giornate al massimo: pranzo al ristorante, serata alla Taverna Anema e Core e shopping fra le vie di Capri. Tra un piatto di ravioli e uno di spaghetti, JLo si è lasciata immortalare su Instagram mentre canta I Will Survive di Gloria Gaynor e la sua Let’s get loud a Capri, stretta in un minidress paillettato da togliere il fiato.

In questo giro mondano e all’insegna della leggerezza e del divertimento del marito però non c’è traccia, ma niente paura: secondo i bene informati Ben Affleck la raggiungerà a breve in Costiera Amalfitana, la stessa romantica località in cui nel 2021 la coppia si è concessa una vacanza romantica, l’anno prima di convolare a nozze.

Mentre la pop star si trova a Capri, l’attore è in Toscana con i suoi figli: secondo quanto riportato il magazine Page Six che ha pubblicato le foto di Affleck a Firenze, sarebbe atterrato in Toscana per portare con sé i tre figli in vista del suo compleanno il 15 agosto, che con tutta probabilità festeggerà insieme a Jennifer. L’incontro con l’ex moglie Jennifer Garner è stato breve e cordiale: i rapporti tra i due sono da tempo sereni per il bene dei loro bambini.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, amore a gonfie vele

Nessuna crisi all’orizzonte per una della coppie più amate di Hollywood, il cui amore procederebbe anzi a gonfie vele: nonostante i gossip li vorrebbero in crisi ogni settimana, la storia di Jennifer e Ben sembra inossidabile.

Del resto l’attore non ha mai nascosto i sentimenti per la moglie, come durante l’intervista di qualche mese fa a Che Tempo che fa, quando ha confessato: “Lei mi aiuta in tutto quello che io faccio – ha spiegato l’attore a Fabio Fazio – è brillante, una donna fantastica e la mia filosofia è, numero uno, bisogna sempre ascoltare la propria moglie“.

E poi aveva aggiunto: “E numero due: se fai un film, indipendentemente da qualsiasi film, bisogna collaborare: io posso avere la mia visione e, no, bisogna scambiarsi e interagire. E le cose che io faccio, le faccio anche sulla base delle cose migliori che mi danno gli altri, che mi dicono gli altri, e mia moglie ha sempre delle idee migliori delle mie”.