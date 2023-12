Jennifer Lopez, come lei nessuna: corpetto spaziale e baci con Ben

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Jennifer Lopez, come lei nessuna: la cantante, attrice e ora imprenditrice, a 54 primavere, continua ad essere non solo una delle star più belle e affascinanti di Hollywood, ma anche una delle dive più eleganti e di tendenza, in grado di monopolizzare l’attenzione ad ogni red carpet con i suoi outfit sempre pazzeschi, originali, e all’avanguardia. Dal famoso jungle dress Versace al sexy corpetto futuristico indossato al recente Gala di LA ELLE’s Women In Hollywood, evento annuale che celebra le donne nello spettacolo. Jennifer è stata una delle donne premiate della serata nonché la star della copertina di dicembre della rivista.

Jennifer Lopez, languidi baci e corpetto sexy sul red carpet

J.Lo, arrivata insieme all’inseparabile marito Ben Affleck, non solo ha deliziato i fotografi con languidi baci e abbracci col marito, alla faccia degli articoli che li vorrebbero in crisi ogni due per tre, ma ha fatto breccia con il suo outfit pazzesco: lungo abito nero aderente, che lasciava scoperta schiena e busto sotto il seno, con un corpetto metallizzato blu che conteneva a fatica le generose e bellissime forme. Per la cronaca, l’abito è della giovane stilista Grace Ling, fashion designer di Singapore residente a New York.

Jennifer, sfilando sul red carpet, ha detto che il vestito la faceva sentire “a prova di proiettile” e incredibilmente “potente”.

J.Lo: “Il potere delle donne va mantenuto e ampliato”

La Lopez ha discusso del potere delle donne, in merito al premio ricevuto: “Dobbiamo essere in grado di mantenere il nostro potere e dire: ‘Non dobbiamo restare solo in periferia’”

Oltre a lei, anche Eva Longoria, Jodie Foster, Taraji P. Henson, America Ferrera, Danielle Brooks, Greta Lee, Fantasia Barrino Taylor e Lily Gladstone sono state premiate per aver apportato cambiamenti creativi e culturali nel settore.

Jennifer Lopez, nuovo album in uscita (scritto con Ben)

Jen ha parlato del suo prossimo album This Is Me…Now, l’attesissimo seguito di This Is Me…Then, che uscirà il 16 febbraio 2024. La cantante ha detto che le canzoni presenti nel suo nuovo album “sono uscite tutte dal suo profondo” e che realizzarlo è stato un “viaggio molto personale”. La Lopez ha anche rivelato che Ben l’ha aiutata a scrivere parte dell’album e ha raccontato com’è stato lavorare con lui: “È stato fantastico. Voglio dire, nessuno conosce me e la mia storia meglio di lui”.

“This Is Me…Then è un album che ho scritto sull’amore della mia vita (Ben Affleck) 20 anni fa e tutti sapevano di cosa parlava quell’album. Poi 20 anni dopo siamo tornati insieme, ed è arrivato il seguito”. Inutile dire che sarà un successo.