Jennifer Lopez e Ben Affleck, secondo anniversario da separati. Lei lo passa con un altro

Jennifer Lopez e Ben Affleck più lontani che mai. La crisi tra i due sembra insanabile e le voci di divorzio si rincorrono ormai da mesi. I diretti interessati continuano a mantenere il massimo riserbo sulla vicenda ma hanno trascorso il secondo anniversario di matrimonio da separati. I Bennifer vivono letteralmente su due coste diverse: lei negli Hamptons, dove si sta godendo un periodo di riposo dopo aver annullato il suo tour, lui a Los Angeles dove ha da poco finito di girare un nuovo film.

Jennifer Lopez e Ben Affleck separati al secondo anniversario di matrimonio

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono convolati a nozze in gran segreto il 16 luglio 2022 a Las Vegas per poi unirsi nuovamente in matrimonio il mese dopo davanti a parenti ed amici nella tenuta di lui in Georgia. Un anno fa la popstar ha condiviso sui social network una dolcissima dedica per il marito, ritrovato a venti anni dalla prima rottura: “Caro Ben, seduta qui da sola, guardando il mio anello, mi sento sopraffatta. Mi fa venire voglia di cantare e cantare ancora… Siamo finiti qui, senza un riavvolgere il nastro. Oh, mio Dio, questa è la mia vita…”.

Parole al miele che oggi sono solo un ricordo lontano. Oggi i Bennifer stanno facendo i conti con una crisi davvero profonda. Tanto che non c’è stato spazio per alcuna dedica e Jennifer e Ben hanno trascorso questa importante ricorrenza lontani. La Lopez, come racconta Page Six, è stata avvistata a bordo di una Mercedes-Benz decappottabile d’epoca con il suo manager Benny Medina.

I due sono molto legati e di recente si sono concessi anche qualche giorno di relax in Italia, in Costiera Amalfitana. Subito dopo JLo è stata paparazzata in bici, con un’espressione piuttosto pensierosa. E Ben Affleck? Anche se ha finito le riprese di The Accountant 2, la star di Hollywood ha deciso di rimanere in California per gran parte dell’estate fomentando così le indiscrezioni secondo cui la coppia è sull’orlo del divorzio. Una fonte ha assicurato a People che la Lopez e Affleck hanno progetti separati per le prossime settimane.

Nel giorno del suo anniversario di matrimonio con Jennifer Lopez, Ben Affleck è stato paparazzato mentre si dirigeva verso il suo ufficio a Los Angeles. Indossava un abito scuro e portava con sé un caffè e una borsa da viaggio nera. I Bennifer non si fanno vedere insieme dallo scorso marzo anche se Jennifer Lopez continua a frequentare Violet Affleck, la figlia che Ben ha avuto diciotto anni fa dall’ex moglie Jennifer Garner. Le due sono molto legate e hanno trascorso un weekend insieme tra shopping e chiacchiere.

Perché Jennifer Lopez e Ben Affleck non annunciano ancora il divorzio

Di recente Us Weekly ha riferito che Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno “vivendo vite separate” in questo momento, ma “non hanno ancora preso una decisione” riguardo al loro presunto divorzio. Una fonte ha spiegato che c’è ancora un “barlume di speranza” per un’eventuale riconciliazione.

Anche per questo la Lopez continua ad indossare la fede nuziale. Intanto la coppia ha messo in vendita la villa di Beverly Hills: 68mila dollari per dodici camere da letto, ventiquattro bagni, trentottomila metri quadri e diversi servizi tra cui una sala palestra completamente attrezzata.