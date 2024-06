Fonte: IPA La villa di Jennifer Lopez e Ben Affleck

Le voci di una presunta crisi – o, meglio, una prossima rottura – tra Jennifer Lopez e Ben Affleck diventano sempre più insistenti. E a confermare un presunto divorzio arriva la notizia della messa in vendita del loro ultimo nido d’amore. È già sul mercato immobiliare la mega villa da oltre 60 milioni di dollari, mentre Ben se ne è andato a stare in un appartamento in affitto (anche questo di gran lusso).

In vendita la mega villa da 60 milioni di dollari

Era stata, dopo una lunga ricerca tra immobili milionari, acquistata appena lo scorso maggio. Poco più di un anno dopo, numerose fonti hanno segnalato al tabloid TMZ che la villa di Los Angeles appartenente a Jennifer Lopez e Ben Affleck sia finita nel portafoglio dell’agente immobiliare Santiago Arana. È aperta alle proposte, con un prezzo a partire da 60 milioni di dollari, ma si spera di arrivare ai 65.

Fonte: IPA

Sarebbero circa due settimane che l’agente mostra l’immobile a possibili acquirenti, senza nessun successo (che la colpa sia dell’esorbitante costo?). La testata Page Six ne ha anche scovato alcune foto su una piattaforma di compravendita immobiliare online. Foto degli interni, riporta il Daily Mail, sono state presenti sul sito dall’1 al 5 giugno. Poco dopo, la casa risultava già venduta da un anno. Né l’agenzia immobiliare, né la piattaforma, tantomeno i diretti interessati hanno risposto alle domande di chiarimento dei giornalisti.

Fonte: IPA

L’incredibile villa della superficie di oltre 13mila metri quadrati, circondata da un enorme giardino con tanto di piscina, conta 17 camere da letto e quasi il doppio dei bagni. All’interno vi è una palestra con bar salutare annesso, un’area relax esterna e parcheggi in grado di ospitare 80 veicoli. Il tutto, acquistato nel maggio 2023 a 60,85 milioni di dollari. Nella vendita, la coppia vip perderà milioni di dollari a causa delle nuove tasse sulle proprietà di lusso e dei soldi investiti in migliorie.

Jennifer Lopez e Ben Affleck pronti al divorzio

La villa in vendita non è che l’ultimo indizio di un amore che sembra (di nuovo) giunto al capolinea. Avevano fatto sognare il mondo intero Jennifer Lopez e Ben Affleck, lasciandosi a un passo dall’altare per poi ricongiungersi, più innamorati di prima, molti e anni e qualche matrimonio dopo. Ma se ci erano lasciati in prima istanza un motivo ci sarà stato.

Una fonte vicina alla coppia ha riferito a US Weekly che “i due sono su pagine completamente diverse”, che Affleck si sente “logorato dal matrimonio” e “non approva lo stile di vita di Jennifer”. Nel frattempo, l’attore è stato vista senza fede al dito mentre cercava una nuova casa con un amico. Da tempo gli sposini dormivano in camere separate e, al momento, sembra che lui si sia trasferito in un appartamento in affitto nel ricco quartiere Brentwood di Los Angeles.

Jennifer, dal canto suo, sembra non aver ancora trovato una nuova sistemazione. Ma sembra chiaro che non abbia intenzione di restare da sola lì dove ha condiviso tanti bei momenti con l’ormai ex amato. Un periodo difficile per la cantante, che ha da poco annullato il tour a pochi giorni dalla data di inizio.