Chi è Elisa Barucchieri, la sorella di Elena Sofia Ricci

Occhi bellissimi e magnetici che conquistano, quelli di Elisa Barucchieri, artista a tutto tondo, paragonata al duende, il termine andaluso che descrive il carisma e il mistero che una persona possiede.

E lei ne ha da vendere: nella sua danza, nelle sue coreografie, nella sua recitazione e nella sua personalità.

La storia della sorella di Elena Sofia Ricci nasce a Denver, capitale del Colorado, per poi spostarsi negli Stati Uniti dove si laurea in antropologia culturale. Ma la Barucchieri è figlia del mondo e così, dopo aver studiato danza e recitazione con maestri illustri, si esibisce in Russia, in Brasile e in Kenya, finché non si innamora della Puglia. Si trasferisce precisamente a Giovinazzo, dove tuttora vive insieme ai suoi gatti. È in questa terra che decide di esprimere tutta la sua arte istituendo la ResExtensa, la sua scuola di danza.

La Puglia, e in particolare Bari, le sono entrati nel cuore: i vicoli antichi, la complessità di una città generosa, ma scostante, e poi San Nicola. Elisa ha rappresentato la vita del Santo mettendo in scena il corteo storico a lui dedicato, tanto caro alla città: ed è stato un successo senza precedenti, al punto tale da essere stata riconfermata per il terzo anno consecutivo come direttrice del corteo.

La vena creativa così spiccata dev’essere un tratto di famiglia: Elisa Barucchieri e sua sorella Elena Sofia Ricci sono nate per essere artiste, seppur molto diverse da loro.

La stessa attrice ha confermato in un’intervista su Tv Sorrisi e Canzoni di stimare molto sua sorella e tutto quello che fa: “Elisa è straordinaria, la vera artista di famiglia insieme con mio marito Stefano, compositore. Loro sono in grado di creare davvero qualcosa, io sono solo un’interprete”.

Così unite e così discrete. Il rapporto tra Elisa Barucchieri ed Elena Sofia Ricci è molto forte e intenso. Sono nate dallo stesso papà, ma hanno mamme diverse, e la Ricci ha deciso di conservare il cognome materno.

Non sono cresciute insieme: il loro primo incontro risale a poco più di vent’anni fa, ma è stato subito amore. E, come già detto, ad accomunarle, c’è sempre stata la passione per l’arte.

Non è un caso, del resto, che entrambe si siano ritrovate al Teatro Valle di Roma dove Elisa ha presentato il suo spettacolo “Anima” ed Elena, alcuni anni prima ha recitato ne “Il bugiardo” di Goldoni. Insomma, è il caso di dire che “buon sangue non mente”!