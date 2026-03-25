Elena Sofia Ricci e Paola Cortellesi, look da red carpet a confronto al Bari International Film e Tv Festival 2026

Bari si è accesa per la diciassettesima edizione del Bif&st: le grandi protagoniste della terza giornata sono state Elena Sofia Ricci e Paola Cortellesi, che per l'occasione hanno scelto due look molto diversi

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Elena Sofia Ricci, Paola Cortellesi

È entrato nel vivo il Bif&st – Bari International Film Festival 2026: tra i principali eventi cinematografici italiani, una volta all’anno questo trasforma la città pugliese in una capitale del cinema a tutti gli effetti a colpi di proiezioni di anteprime, concorsi, retrospettive e incontri con grandi protagonisti del settore e lo stesso è successo stavolta.

La terza giornata di questa diciassettesima edizione, sul palco del Teatro Petruzzelli, ha visto ben due protagoniste: se Elena Sofia Ricci ha ricevuto il premio Arte del Cinema, poco dopo Paola Cortellesi ha incontrato il pubblico in vista della proiezione restaurata del film Il posto dell’anima (2003), diretto dal marito Riccardo Milani. In mezzo a cultura e momenti di commozione, c’è stato ovviamente spazio anche per il glamour e le due attrici hanno saputo trovare il giusto compromesso tra sobrietà ed eleganza per calcare la pedana. Vediamo i rispettivi look dei dettagli.

Elena Sofia Ricci, tulle, raso e tocchi di luce: il look prezioso al Bif&st

Per riscuotere il suo riconoscimento, Elena Sofia Ricci ha confermato ancora una volta il suo legame con lo stile intramontabile di Giorgio Armani: negli anni non è stato affatto raro vederla indossare delle creazioni dello stilista, scegliendole sempre per i momenti salienti della sua carriera, e il Bif&st non ha certo fatto eccezione.

La vediamo in foto indossare un completo gioiello nei toni dell’ottanio, composto da blusa in satin contrassegnata da volant sullo scollo e ampi pantaloni a palazzo, rivestiti di tulle plissettato.

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A primo acchito a spiccare è senz’altro il blazer corto, interamente cosparso di cristalli disposti su ricami articolati. Una collana a triplo filo con pietre, degli orecchini pendenti ed un paio di tacchi completavano il look.

Paola Cortellesi, velluto e denim sul palco di Bari

“Quando Riccardo mi consegnò questo copione ricordo di essere stata molto felice di partecipare a un film così bello, serio, divertente e profondo, tratto da una storia vera. Forse all’epoca non parlava pienamente all’attualità, ma oggi è una storia estremamente attuale e può essere uno stimolo a tornare a usare questo tipo di linguaggio”, ha raccontato visibilmente emozionata Paola Cortellesi prima che Il posto dell’anima, a distanza di ben ventitré anni, tornasse in sala in una inedita versione restaurata.

Proprio su quel set l’attrice conobbe quello che poi sarebbe diventato suo marito, Riccardo Milani, ed anche per questo non stupisce che il film in questione occupi un posto tanto speciale nel suo cuore: a differenza della collega, la si è vista scegliere una mise nettamente più sobria (sebbene sempre targata Armani, pare) per presenziare all’evento ma comunque di gran classe.

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Eccola con addosso un raffinato blazer in velluto nero abbinato a denim scuro, a vita molto alta, con una semplice camicia bianca rimborsata. Invece del solito tacco vertiginoso, poi, la nostra Nina ha preferito optare per un paio di stivaletti scuri in pelle. Una scelta, questa, che riflette appieno il desiderio di pulizia che emerge dalle linee.

E ora la parola a voi: in materia di stile, chi vince?