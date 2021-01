Chi è Riccardo Milani, il marito di Paola Cortellesi

editato in: da

Regista e sceneggiatore, Riccardo Milani nel corso della sua lunga carriera ha lavorato sia per il cinema che per la tv, oltre che per degli spot televisivi.

Classe 1958, è nato a Roma il 15 aprile del 1958. Da tanti anni è legato a Paola Cortellesi, attrice molto amata con la quale ha avuto la figlia Laura a gennaio del 2013. Dal precedente matrimonio ha avuto le figlie Chiara e Alice.

Una lunga carriera quella di Riccardo Milani che ha mosso i primi passi nel mondo del cinema come aiuto regista di grandi nomi: da Nanni Moretti a Mario Monicelli fino a Daniele Lucchetti. Il debutto che lo vede dietro alla macchina da presa in veste di regista è avvenuto nel 1997 con il lungometraggio Auguri professore con attori di grande talento come Silvio Orlando e Claudia Pandolfi e poi, nel 1999, La guerra degli Antò.

La sua carriera si è sviluppata sia sul piccolo che sul grande schermo. Al cinema ha lavorato dirigendo numerosi attori. Nel 2003 per Il posto dell’anima con Silvio Orlando, Michele Placido, Claudio Santamaria e Paola Cortellesi, su questo set i due hanno lavorato assieme per la prima volta. E poi Piano, solo del 2007 in cui lavorano nuovamente assieme: nel cast anche Kim Rossi Stuart, Jasmine Trinca, Alba Rohrwacher e Michele Placido e poi ancora Benvenuto Presidente! del 2013 con, tra gli altri Claudio Bisio e Kasia Smutniack, Scusate se esisto! del 2014 con Paola Cortellesi e Raoul Bova, Mamma o papà? sempre con la moglie che recita con Antonio Albanese, gli stessi attori di Come un gatto in tangenziale del 2017 e nel 2019 ha diretto Ma cosa ci dice il cervello sempre con la Cortellesi e con Stefano Fresi (tra i tanti).

Alla televisione ha diretto diverse serie e mini serie: da Tutti pazzi per amore, ad Atelier Fontana – Le sorelle della moda, fino a Volare – La grande storia di Domenico Modugno, solo per citare qualche titolo.

Non solo cinema e televisione, nel suo ricco curriculum compaiono anche numerosi spot pubblicitari.

Paola Cortellesi e Riccardo Milani sono una coppia affiatata non solo nella vita privata, ma anche sul set come dimostrano le tante collaborazioni che li hanno visti lavorare assieme. Si sono sposati nel 2011, dopo circa novi anni insieme.