Petra, anticipazioni della terza stagione con Paola Cortellesi: trama, foto, dove e quando vederla

Ufficio Stampa Sky Petra Paola Cortellesi

Il 15 ottobre arriva la seconda e ultima storia di Petra – Terza Stagione su Sky Original con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi. Lo show, con la regia di Maria Sole Tognazzi, sarà disponibile in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW.

Petra, trama e anticipazioni della terza stagione

In Gli onori di casa, Petra e il viceispettore Monte dovranno indagare sull’omicidio di un imprenditore, particolarmente conosciuto e ucciso mentre si trovava in compagnia di una giovane prostituta. Le indagini li porteranno ad arrivare a Palermo, seguendo una possibile pista mafiosa. Nella città Petra sarà costretta a fare i conti con una persona che fa parte del suo passato e che porterà a galla alcune verità nascoste. In questo appassionante caso dunque verranno messe alla prova la lucidità e l’equilibrio del personaggio impersonato da Paola Cortellesi.

Ufficio Stampa Sky

Questa storia conclude la terza stagione di Petra, serie tv che ha portato sul piccolo schermo l’ispettrice Petra Delicato, affiancata da Andrea Pennacchi che veste i panni del viceispettore Antonio Monte. Nel cast troviamo anche Manuela Mandracchia che interpreta Beatrice, la moglie di Monte, ma anche Francesco Colella che presta il volto a Marco, fidanzato di Petra. Nel corso della storia gli spettatori conosceranno anche Luigi, il questore di Palermo interpretato da Francesco Acquaroli che ha un rapporto speciale con Petra ed è legato al suo passato.

Ufficio Stampa Sky

Petra, dove e quando vedere la serie

Petra – Terza stagione è disponibile in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW. Su Sky sarà disponibile anche on demand in 4K, mentre per i clienti Sky Extra sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.98. E per gli appassionati della serie tv è disponibile anche Quattro chiacchiere con Paola Cortellesi, in programmazione su Sky Cinema, in streaming su NOW, disponibile on demand e sul canale YouTube di Sky.

Ufficio Stampa Sky

Si tratta di una chiacchierata intima tra Paola Cortellesi e Gianni Canova in cui la nota attrice e regista ripercorre la sua carriera artistica, dai primi progetti al successo.

“Nonostante sia ruvida e respingente, Petra Delicato è un modello di ispirazione per molte donne – aveva spiegato qualche tempo fa Paola Cortellesi, presentando la nuova stagione della serie -. Lei non è una che combatte gli stereotipi, lei non li vede proprio. Va oltre anche i modelli imposti dalla società.È difficile imbattersi in donne come lei che non si curano dei giudizi altrui. È la mia beniamina Più che un personaggio rivoluzionario, Petra è un personaggio illuminato con una sua visione”.

In quell’occasione Paola Cortellesi aveva parlato anche della quarta stagione della serie. “Chi lo sa – aveva ammesso -. Io Petra non la lascerei mai, è un mio pezzo di cuore. Quando è iniziato il viaggio con lei ho avuto qualche dubbio perché è un personaggio così respingente che era impensabile tutto questo affetto che sta ricevendo dal pubblico. Il suo è uno sguardo femminile fuori dagli schemi, non è il solito manifesto didascalico”.