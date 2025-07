Paola Cortellesi in Petra, prime foto e teaser della terza stagione

Tutto pronto per il ritorno di Petra, la serie tv dal gusto noir con protagonista una tenace ispettrice dal carattere diretto e inconfondibile: Paola Cortellesi torna a vestire i panni di Petra Delicato in una terza stagione che promette nuove indagini, colpi di scena e riflessioni personali.

Il nuovo teaser ci regala un assaggio di cosa dobbiamo aspettarci: Petra, con la sua inconfondibile ironia, è pronta a rimettersi in gioco – e noi con lei.

“Petra”, la trama della terza stagione

Petra è tornata con la sua ironia disarmante, il suo sguardo sempre fuori dagli schemi e quel modo unico di affrontare il mondo. Donna con due matrimoni alle spalle, ex avvocato che ha lasciato tutto per fare l’ispettrice, nelle prime due stagioni ci ha ammaliati con la sua libertà e determinazione, senza curarsi del giudizio degli altri.

Ora, l’ispettrice Delicato si rimette in gioco in una terza stagione che apre le porte a due nuovi casi ispirati ai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett, Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa.

La prima storia si apre tra le silenziose mura di un convento, dove il ritrovamento di un cadavere e la sparizione di una preziosa reliquia scatenano un’indagine ricca di misteri e tensioni. La seconda vicenda porta Petra a confrontarsi con un mondo ben più oscuro: l’omicidio di un imprenditore potente, le cui connessioni con la criminalità organizzata sollevano dubbi e pericoli inaspettati.

Ma Petra, interpretata da Paola Cortellesi, non è sola: al suo fianco c’è sempre il viceispettore Antonio Monte, interpretato da Andrea Pennacchi, solido e prezioso compagno di indagini con cui condivide piste, dubbi e intuizioni fulminanti.

E se i casi da risolvere non mancano, a complicare le cose ci si mette anche la vita. Questa volta Petra si trova in una situazione familiare del tutto nuova, difficile da immaginare pensando a un personaggio come il suo. Tra viaggi di lavoro, vecchie conoscenze che riaffiorano e nuovi incontri che lasciano il segno, sarà per lei il momento di fermarsi a riflettere, anche solo per un attimo, su dove sta andando davvero. E su cosa, alla fine, significhi essere felici.

Dove e quando vedere la terza stagione di “Petra”

Le nuove avventure di Petra Delicato arrivano a ottobre, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Nessuna data precisa, almeno per il momento: quel che è certo è che a tenere compagnia al pubblico, ci sono due storie che promettono la stessa intensità e originalità a cui la serie ci ha abituato.

La regia resta nelle mani di Maria Sole Tognazzi, che firma ancora una volta il tono riconoscibile della serie, mentre la scrittura vede coinvolti Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia, con la collaborazione di Paola Cortellesi stessa alle sceneggiature.

Prodotta da Sky Studios e Cattleya – parte di ITV Studios – in collaborazione con BETA Film e il Ministero della Cultura, la terza stagione è stata girata interamente a Genova e dintorni, con il supporto della Genova Liguria Film Commission.