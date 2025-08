Ascolti tv del 31 luglio, Temptation Island chiude e si scontra con Paola Cortellesi

IPA Filippo Bisciglia

Siamo arrivati alla fine di questa brillante edizione di Temptation Island, l’ultimo appuntamento è andato in onda il 31 luglio su Canale 5. E per non perdere il tradizionale scontro del giovedì tra Filippo Bisciglia e Raoul Bova, Rai 1 ha trasmesso il film Scusate se esisto che vede il sostituto di Don Matteo, protagonista insieme a Paola Cortellesi.

Temptation Island 2025 non ha avuto nessun rivale degno di nota, né Alberto Angela né Raoul Bova, al centro del gossip per il divorzio con Rocio. Ma questo non basta per battere Filippo Bisciglia che davvero ha battuto ogni record di ascolti.

Il resto della programmazione tv ha visto su Rai 2 un nuovo episodio di Delitti in Paradiso, su Rai 3 il film Il piccolo inquilino.

Invece Italia 1 ha trasmesso World War Z e Rete 4 La preda perfetta. Su La7 l’appuntamento è stato con il programma di attualità, In Onda.

Ascolti tv, prima serata: Temptation Island irraggiungibile

Nella serata di giovedì 31 luglio 2025, su Rai 1 Scusate se esisto! a 1.555.000 spettatori pari al 10.6% di share. Ma è l’ultima puntata di Temptation Island Canale 5 a conquistato 4.601.000 spettatori con uno share del 32.9%. Su Rai 2 Delitti in Paradiso intrattiene 781.000 spettatori pari al 6.5%. Su Italia 1 World War Z incolla davanti al video 666.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai 3 Il piccolo inquilino segna 574.000 spettatori (3.7%). Su Rete 4 La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones totalizza un a.m. di 525.000 spettatori (3.6%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 718.000 spettatori e il 4.6%. Su Tv8 Rocky IV ottiene 463.000 spettatori (3%). Sul Nove Tel chi el Telùn raduna 555.000 spettatori con il 3.6%. Sul 20 The Equalizer fa sintonizzare 212.000 spettatori (1.5%). Su Rai4 Project Silence è scelto da 190.000 spettatori (1.2%). Su Iris Civiltà perduta è seguito da 253.000 spettatori pari all’1.8%. Su RaiMovie 9 Settimane e ½ sigla 166.000 spettatori (1.1%). Su TopCrime Delitto ai Caraibi arriva a 180.000 spettatori e l’1.2%.

Access Prime Time, ascolti di giovedì 31 luglio

Su Rai 1 Techetechetè raduna 2.681.000 spettatori (16.6%). Su Canale 5 La Ruota della Fortuna raccoglie 4.606.000 spettatori pari al 28.6%. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 570.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 948.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 798.000 spettatori (5.4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.259.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 710.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 573.000 spettatori e il 3.5% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 943.000 spettatori (6%). Su Tv8 Foodish totalizza 384.000 spettatori (2.4%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 488.000 spettatori con il 3.1%. Su RealTime Casa a Prima Vista sigla 468.000 spettatori (3%).