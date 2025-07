Ascolti tv del 24 luglio, Don Matteo 13 contro Temptation Island che non ha rivali

Raoul Bova su Rai 1 in "Don Matteo 13" affronta Filippo Bisciglia che ha condotto su Canale 5 "Temptation Island": uno solo è il vincitore

IPA Filippo Bisciglia

La sfida televisiva più impegnativa della settimana si è consumata ancora una volta giovedì 24 luglio: Don Matteo 13 in replica su Rai1 è l’unico programma che riesce a tenere testa a Temptation Island su Canale 5.

Le ultime puntate di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia su Canale 5, hanno avuto la meglio su Don Matteo, tanto che Mediaset ha deciso addirittura di triplicare l’appuntamento settimana prossima.

Intanto su Rai 1 nella replica della fiction con Raoul Bova e Nino Frassica, Don Massimo nasconde qualcosa. O almeno di questo sono convinti i Carabinieri che indagano sugli strani movimenti del sacerdote e sulle sue recenti frequentazioni segrete che sembrano coinvolgere una donna.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 2 la serie, Delitti in Paradiso, mentre su Rete 4 è stato trasmesso il film con Sharon Stone e Sylvester Stallone, Lo specialista.

Prima serata, ascolti tv del 24 luglio: Temptation Island vola al 30% di share

Su Rai Don Matteo 13 incolla al piccolo schermo 1 1.854.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale5 Temptation Island ha conquistato 3.851.000 spettatori con uno share del 30% (Buonanotte a 1.907.000 e il 29.5%). Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 918.000 spettatori pari al 5.9% nel primo episodio e 689.000 spettatori pari al 5.4% nel secondo episodio. Su Italia1 Oblivion incolla davanti al video 611.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 La notte del 12 segna 629.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Lo specialista totalizza un a.m. di 628.000 spettatori (4.5%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 745.000 spettatori e il 4.9%. Su Tv8 Rocky III ottiene 332.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Tel chi el Telùn raduna 487.000 spettatori con il 3.6%.

Access Prime Time, dati del 24 luglio

Su Rai1 Techetechetè 2.494.000 spettatori (15.8%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 4.073.000 spettatori pari al 25.8%. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 572.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 885.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 684.000 spettatori (4.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.121.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 826.000 spettatori e il 5.5% nella prima parte e 674.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.009.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 Foodish totalizza 492.000 spettatori (3.2%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 578.000 spettatori con il 3.7%.

Ascolti tv Preserale, dati del 24 luglio

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.161.000 spettatori pari al 22.5%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.998.000 spettatori pari al 25.1%. Su Canale5 Sarabanda – Prima Sfida ha intrattenuto 1.401.000 spettatori (15.9%), mentre Sarabanda ha convinto 1.961.000 spettatori (18%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (491.000 – 5.6%), The Rookie totalizza 465.000 spettatori con il 4.5% e Blue Bloods 682.000 spettatori con il 5.2%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 280.000 spettatori (2.9%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 391.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.880.000 spettatori (15.5%). A seguire Blob segna 723.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 La Promessa interessa 804.000 spettatori (6.1%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 137.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 271.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 421.000 spettatori con il 3.2%.