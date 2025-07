Ascolti tv del 30 luglio, Temptation Island contro Rocco Schiavone e Sister Act 2

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Filippo Bisciglia

Mercoledì 30 luglio Canale 5 ha mandato in onda il secondo appuntamento della settimana con Temptation Island che non ha mai deluso in fatto di ascolti tv, raggiungendo il record di trasmissione più vista di quest’estate, almeno fino ad ora.

In effetti, i tradimenti pagano a giudicare dagli ottimi risultati ottenuti da Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia. Così la Rai corre ai ripari e nel tentativo di arrestare l’ascesa del reality di Canale 5, trasmette sul primo canale il seguito del leggendario Sister Act e su Rai 2 Rocco Schiavone in replica.

Mentre su Rai 3 è andato in onda un nuovo appuntamento di Il Caso dove si è parlato di Meredith Kercher.

Il resto della programmazione ha visto su Italia 1 un episodio di Chicago Med 10 e su Rete 4 è tornato Zona Bianca dove Giuseppe Brindisi ha intervistato Antonio Tajani, Vicepremier e Ministro degli Esteri.

Dopo la trasmissione In Onda con ospite la deputata di AVS Elisabetta Piccolotti, La7 ha trasmesso La Torre di Babele.

Prima serata, ascolti tv del 30 luglio: Temptation imbattibile

Canale televisivo Titolo della trasmissione Dati di ascolto Rai 1 Sister Act 2 1.911.000 spettatori (13% di share) Canale 5 Temptation Island 4.340.000 spettatori (31.4% di share) Rai 2 Rocco Schiavone 3 (replica) 847.000 spettatori (5.6% di share) Italia 1 Chicago Med 660.000 spettatori (4.2% di share) Rai 3 Il Caso 495.000 spettatori (3.2% di share) Rete 4 Zona Bianca 583.000 spettatori (4.9% di share) La7 La Torre di Babele 509.000 spettatori (3.2% di share) Tv8 Ultimatum alla Terra 372.000 spettatori (2.5% di share) Nove Ex – Amici come prima! 369.000 spettatori (2.5% di share)

Access Prime Time, dati del 30 luglio

Su Rai1 Techetechetè piace a 2.995.000 spettatori (18.2%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 4.664.000 spettatori pari al 28.4%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 555.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 864.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 857.000 spettatori (5.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.358.000 spettatori (8.2%).

Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 787.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 675.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.039.000 spettatori (6.3%). Su Tv8 Foodish totalizza 368.000 spettatori (2.3%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 561.000 spettatori con il 3.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 30 luglio

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.057.000 spettatori pari al 20.4%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.999.000 spettatori pari al 23.9%. Su Canale5 Sarabanda – Prima Sfida ha intrattenuto 1.668.000 spettatori (17.6%), mentre Sarabanda ha convinto 2.270.000 spettatori (19.4%).

Su Rai2 dopo TGSport Sera (362.000 – 4%), The Rookie totalizza 440.000 spettatori con il 4% e Blue Bloods 633.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 274.000 spettatori (2.7%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 426.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.896.000 spettatori (14.8%). A seguire Blob segna 700.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 La Promessa appassiona 826.000 spettatori (6%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 127.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 262.000 spettatori (2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (218.000 – 2.3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 352.000 spettatori con il 2.5%.