Ascolti tv del 29 luglio, tutti tremano davanti a Temptation Island

"Temptation Island" è tornato su Canale 5 e si è scontrato con il film in prima visione "Assaporando Parigi" su Rai 1: chi vince gli ascolti?

IPA Filippo Bisciglia

Martedì 29 luglio il palinsesto televisivo è stato dominato da Temptation Island su Canale 5. Rai 1 ha ripiegato sul film in prima visione, Assaporando Parigi.

Filippo Bisciglia è tornato con Temptation Island su Canale 5 e praticamente non ha rivali. In settimana gli appuntamenti sono addirittura tre.

Rai 1 si è spostata sul cinema con il film, Assaporando Parigi: stanca della routine americana e delle aspettative altrui, Ella lascia tutto e vola a Parigi, spinta dal ricordo vivido di un formaggio Comté che anni prima le aveva acceso l’anima. Inizia così una nuova vita tra baguette e profumi di cantina, trovando lavoro in una piccola fromagerie gestita da Serge.

Su Rai 2 è andata in onda una nuova puntata di Delitti in Paradiso, mentre su Rai 3 è tornato Kilimangiaro. Rete 4 ha trasmesso Dead for a Dollar, mentre su Italia 1 abbiamo visto il film Brick Mansions.

Prima serata, ascolti tv del 29 luglio: Temptation fa boom con il 30,2%

Canale televisivo Titolo della trasmissione Dati di ascolto Rai 1 Assaporando Parigi 1.612.000 spettatori (10.5% di share) Canale 5 Temptation Island 4.199.000 spettatori (30.2% di share) Rai 2 Delitti in Paradiso 560.000 spettatori (4.6% di share) Italia 1 Brick Mansions 871.000 spettatori (5.5% di share) Rai 3 Kilimangiaro On the Road 653.000 spettatori (4.2% di share) Rete 4 Dead for a Dollar 421.000 spettatori (2.9% di share) La7 In Onda Prima Serata 742.000 spettatori (4.7% di share) Tv8 2012 359.000 spettatori (2.7% di share) Nove Freddie Mercury – The Tribute 366.000 spettatori (2.3% di share)

Access Prime Time, dati del 29 luglio

Su Rai1 Techetechetè ottiene 2.894.000 spettatori (17.4%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 4.364.000 spettatori pari al 26.4%. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 509.000 spettatori (3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 953.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 756.000 spettatori (5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.278.000 spettatori (7.7%).

Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 779.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 629.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.025.000 spettatori (6.3%). Su Tv8 Foodish totalizza 410.000 spettatori (2.5%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 520.000 spettatori con il 3.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 29 luglio

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.219.000 spettatori pari al 22.6%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.085.000 spettatori pari al 24.9%. Su Canale5 Sarabanda – Prima Sfida ha intrattenuto 1.590.000 spettatori (17.4%), mentre Sarabanda ha convinto 1.956.000 spettatori (17.1%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (413.000 – 4.7%), The Rookie totalizza 499.000 spettatori con il 4.7% e Blue Bloods 702.000 spettatori con il 5.1%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 287.000 spettatori (2.8%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 518.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.894.000 spettatori (15%). A seguire Blob segna 738.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 La Promessa appassiona 779.000 spettatori (5.7%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 113.000 spettatori pari all’1.1%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 355.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 356.000 spettatori con il 2.6%.