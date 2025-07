Temptation Island, le pagelle della sesta puntata: il sì di Valentina (6), Valerio bravo ragazzo (5)

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2025 si avvicina al capolinea. Per le coppie è giunto il momento di prendere una decisione: tornare a casa insieme o dirsi definitivamente addio? I falò di confronto si susseguono senza sosta in questo inedito triplo appuntamento settimanale. Si inizia con la puntata di martedì 29 luglio, la sesta di questa stagione, e con il sorprendente falò di Antonio e Valentina. La verace coppia partenopea, però, non è stata l’unica ad attirare l’attenzione nel corso della puntata. Chi si è meritato la promozione e chi invece sarà irrimediabilmente bocciato?

Antonio e Valentina dicono sì. Voto: 6

L’amore vince sempre, non si può non gioire di fronte e assieme a una coppia che si ama, a due piccioncini che si scambiano un commosso sì promettendo di trascorrere il resto della loro vita l’uno a fianco dell’altra. Solo i cinici non si emozionerebbe di fronte a una proposta di matrimonio… e Antonio ci rende cinici. Il tifoso napoletano è il primo concorrente nella storia di Temptation Island a concludere la sua avventura televisiva in ginocchio, con un anello in mano e la speranza di una risposta positiva negli occhi.

Il romanticismo, tuttavia, si perde nei teatrini dell’istrionico concorrente. Alla proposta ci si arriva dopo uno scherzo alla fidanzata, a seguito di una lunga, estenuante messa in scena. Valentina, però, sembra apprezzare. Le si illumina il viso quando sente Antonio affermare di aver capito di amarla davvero. Ride alle sue improbabili battute, sembra apprezzare persino i fuochi d’artificio e il completo azzurro da prima comunione. Contenta lei, contenti tutti. Vorremmo tanto ma stavolta non possiamo proprio bocciarli.

Sarah, lacrime di coccodrillo. Voto: 2

La storia di Sarah è ormai arcinota. Ha trascorso i primi anni di relazione a provare a tornare assieme all’ex. Rifiutata dal vecchio amore, ha provato ad entrare a Temptation Island, ma anche stavolta si è beccata un no. Così ha deciso di movimentare un po’ le cose iniziando a frequentare altri ragazzi, a incontrarli per “un caffè” nei parcheggi del supermercato, per poi tornare a casa dal fidanzato. La mossa le è valsa l’ingresso all’isola delle tentazioni e, di conseguenza, una nuova vita da single. Perché a Temptation il fidanzato si è innamorato di un’altra, forse sinceramente, più probabilmente in risposta alla scoperta dei tradimenti di lei. A Sarah è stato reso pan per focaccia, ma lei continua a recitare il ruolo della vittima.

Al falò finale arriva con la stessa spocchia che avremmo voluto nelle altre fidanzate, ma che su di lei ha un sapore lievemente ipocrita. Esser tradita, rimpiazzata, in diretta nazionale è decisamente più umiliante che immaginare la propria ragazza nel parcheggio dell’Esselunga con un tipo conosciuto su Tinder, ma chi semina vento raccoglie tempesta. Sarah aveva dubbi su Valerio perché si sentiva trascurata, ma ha scoperto che di attenzioni è pieno, e non sono riservate a lei. Per lei non c’è altro voto possibile che un 2 di picche.

Valerio, tutto giusto ma non convince. Voto: 5

E chi può dare torto a Valerio? Chi potrebbe mai biasimare colui che ha scoperto di essere stato ripetutamente tradito e che lo sarebbe stato ancor di più se i tentativi fedifraghi della sua fidanzata avessero avuto successo. La vendetta non è nobile ma naturale. Tu mi tradisci in un parcheggio? Io ti tradisco a Temptation Island. Tu ci riprovi con l’ex, io mi butto con la tentatrice. Povero ragazzo, ha le sue ragioni. E quella costruita con la tentatrice Arianna sembra anche una storia sincera, di certo scevra dallo squallore cui ci hanno abituato i fidanzati delle precedenti edizioni (e anche di questo, a ben pensarci).

Valerio ha ragione e non gli si può dire nulla. Avrebbe, tuttavia, potuto comportarsi diversamente? Assolutamente sì. Avrebbe, ad esempio, potuto richiedere un falò anticipato appena saputo dei tradimenti della sua fidanzata. Avrebbe potuto dirle definitivamente addio senza mettere troppo in piazza gli affari suoi. Avrebbe, insomma, potuto fare come ha fatto Sonia M., regina indiscussa di questa stagione di Temptation Island. Non sei cattivo, sei educato, sei caruccio, però Valerio non ci riesci a convincere. Bocciato ma con il massimo dei voti.

Sarah e Valerio, restiamo buoni amici. Voto: 8

Senza il bisogno né la volontà di ritrattare i negativi commenti precedenti, dobbiamo concedere a Sarah e Valerio il merito di essere, almeno al momento della rottura, una coppia matura, persino sana all’apparenza. Quando ormai l’addio è inevitabile, si abbracciano con affetto. Si chiedono persino scusa – e questo a Temptation è ancora più inedito della proposta di matrimonio – e si prendono il tempo di riflettere sugli errori commessi. Si lasciano con un abbraccio, non come due amici, ma come due persone consapevoli di essersi amate, seppur in modo imperfetto. E chi l’avrebbe mai detto che il dating show dei pinnetti potesse diventare persino educativo (ma solo per un attimo, poi passa).

Ary, la tentatrice innamorata. Voto: 7

Convincere i fidanzati e le fidanzate di voler costruire una relazione con loro a programma concluso è il compito principale di ogni tentatore. Questi bei ragazzi sono letteralmente pagati per far innamorare i concorrenti, ma i più bravi riescono a farci credere che sia tutto vero. Arianna detta Ary è una delle tentatrici più credibili della storia di Temptation Island. Con Valerio si è comportata come un’adolescente di fronte alla prima vera cotta: è stata tenera, coinvolta, affettuosa e provocante.

Mentre Valerio si preparava al confronto finale con la fidanzata gli è corsa incontro e, abbracciandolo stretto stretto, gli ha sussurrato all’orecchio: “Promettimi che ci vediamo fuori”. Che la biondina si sia innamorata davvero? Che i suoi sentimenti, come quelli di una più casta versione di Pretty Woman, siano reali e adesso il denaro non conta più niente? Soltanto il tempo potrà dirlo – o forse la puntata di giovedì in cui si mostreranno le coppie un mese dopo. Noi, nel frattempo, non possiamo che promuovere questa tentatrice provetta. Non più di un buono per lei, però. Perché iniziare una storia con un traditore (seppur già tradito) non è mai una saggia scelta, se il voto all’attrice è alto, quello alla ragazza abbassa la media.