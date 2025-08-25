Temptation Island, la storia fra Ary e Valerio continua. “Lei lo ha perdonato”

La storia fra Ary e Valerio di Temptation Island continua e i due si sarebbero ritrovati dopo una separazione.

Temptation Island è terminato ormai da diverse settimane, ma i protagonisti dello show continuano a far discutere. Fra i più amati c’è Valerio, protagonista di un doloroso addio alla fidanzata Sarah per iniziare una relazione con la single Ary. In tanti in questi giorni si sono chiesti cosa sia accaduto fra i due e se sia iniziata o meno una storia d’amore. Alcune segnalazioni infatti avevano svelato che Valerio aveva tradito la tentatrice dello show e che i due si erano separati. Ora una foto cambia le carte in tavola, rimescolandole.

Ary e Valerio di nuovo insieme dopo Temptation Island

Arianna e Valerio infatti sono stati avvistati allo stadio, mentre si godevano una partita della Lazio. Nello scatto, pubblicato da alcuni fan di Temptation Island, i ragazzi sembrano molto affiatati e vicini, particolarmente sorridenti. Sarebbero ormai lontane, dunque, le ombre del tradimento. Al contrario, Ary avrebbe perdonato il ragazzo, riprendendo la frequentazione.

Con molta probabilità scopriremo cosa è accaduto davvero fra i due a settembre quando andrà in onda uno speciale di Temptation Island. Nel programma Filippo Bisciglia svelerà cosa è accaduto alle coppie protagoniste della trasmissione e come si sono evoluti i rapporti fra i fidanzati, ma anche le nuove relazioni con le single.

L’addio fra Sarah e Valerio a Temptation Island

Il falò di confronto fra Sarah e Valerio a Temptation Island aveva emozionato particolarmente il pubblico. Il giovane aveva chiesto di incontrare la fidanzata dopo aver baciato la single Ary e le aveva comunicato di non voler stare più con lei. Posti uno di fronte all’altro, i due ragazzi si erano sciolti in lacrime, abbracciandosi e arrivando ad emozionare anche Filippo Bisciglia.

Un mese dopo quell’episodio, Valerio aveva svelato di aver iniziato a frequentare Ary, dopo diversi confronti con Sarah. “Usciti dal programma, ho avuto subito un confronto con lei. Il primo è stato duro, non aveva accettato certe dinamiche e ci siamo scontrati – aveva spiegato il ragazzo -. Nel secondo è stata più razionale e le cose sono migliorate. Qualche giorno fa mi ha scritto e adesso i rapporti tra noi sono sereni. Per me resterà sempre una persona importante. So che alcuni suoi comportamenti sono stati fraintesi, ma lei non è una poco di buono. È giovane, può sbagliare. Mi dispiace che le mie reazioni abbiano contribuito all’accanimento del pubblico nei suoi confronti”.

“La decisione presa al falò è rimasta la stessa, quindi sto curando da sola le mie ferite – aveva raccontato invece Sarah -. Sto cercando di capire tante cose, ma ho capito una cosa importante: devo smettere di elemosinare amore e attenzioni dagli altri. Ora sto cercando di mettere me stessa al primo posto”. La ragazza aveva poi commentato la storia fra Ary e Valerio: “Sono contenta per lui. Mi auguro che riesca a trovare la felicità che io non sono riuscita a dargli”, aveva detto.

A settembre scopriremo anche se Sarah finirà sul trono di Uomini e Donne come previsto da molti. Secondo alcune indiscrezioni infatti sarebbe stata scelta da Maria De Filippi come nuova tronista.