Tra Valerio e Ary è già finita, le indiscrezioni dopo la fine di Temptation Island

Esiste l’amore vero tra un fidanzato e una tentatrice? È possibile superare le dinamiche del gioco e costruire qualcosa di vero, seppur sotto l’occhio attento delle telecamere? Difficile, ma c’è stata una coppia di Temptation Island 2025 che quasi ce lo ha fatto credere. Sembrava sincero e forte il legame nato nel villaggio tra il fidanzato Valerio Ciaffaroni e la tentatrice Arianna “Ary” Mercuri. Adesso, però, sembra che entrambi siano già impegnati altrove.

Ary vista con un altro dopo Temptation Island

Nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island 2025, quella in cui Filippo Bisciglia ha mostrato cosa era successo alle coppie a un mese dalla fine dei giochi, Valerio Ciaffaroni aveva dichiarato l’intenzione di conoscere meglio la biondina che nel villaggio gli aveva provocato le farfalle nello stomaco. Tra il ragazzo e Arianna Mercuri era scattato un innegabile feeling e entrambi si erano promessi di proseguire la frequentazione una volta fuori dal reality. Eppure, le cose sembrano essere andate diversamente.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha condiviso sul proprio profilo Instagram alcune segnalazioni giunte da un follower. L’utente si trovava nella discoteca romana Giardini dell’Eden e, alla stessa serata, erano presenti anche Valerio e Arianna. Ary è stata vista ballare con complicità con un ragazzo, che ha tenuto per mano per tutta la notte. Quel ragazzo, però, non era Valerio. I due erano nello stesso locale ma non si sarebbero scambiati che un saluto educato. La tentatrice ha trovato l’amore, ma non con la preda catturata nel villaggio. E la suddetta preda non sembra esserne troppo dispiaciuto, anche lui infatti è stato visto nei dintorni di un’altra bella ragazza, già nota agli spettatori di Temptation.

Valerio spera di tornare con Sarah

Alla serata ai Giardini dell’Eden di Roma c’era anche Sarah Esposito, la fidanzata (ex?) di Valerio Ciaffaroni. Lei e Arianna, segnala un altro utente web, non si sarebbero neppure rivolte la parola. Mentre colei che si prospetta essere la prossima tronista di Uomini e Donne – replicando il successo ottenuto da Martina De Ioannon – avrebbe rivolto ben più di uno sguardo a Valerio. La coppia aveva scelto di separarsi al falò di confronto di Temptation Island, uno dei più emozionanti nella storia della trasmissione. I ripetuti tradimenti di lei (scoperti in diretta tv) e la vendetta di lui avevano compromesso definitivamente un rapporto già scricchiolante.

Si erano scambiati un lungo abbraccio, c’erano state lacrime e saluti strazianti, ma la scelta sembrava definitiva. O forse no… perché sul web circola voce che Sarah e Valerio si siano incontrati più e più volte dopo la fine di Temptation Island. La coppia è stata avvistata a Roma, sempre insieme, seppur mai in atteggiamenti così palesi da rendere certo un ritorno di fiamma. Che si siano visti soltanto per questioni “pratiche” legate alla fine della convivenza o che si siano resi conto di non poter stare l’uno lontano dall’altra?

Considerata la mancanza di dichiarazioni o commenti da parte di entrambi, il destino di questa appassionante storia d’amore non si potrà che scoprire a settembre, quando si saprà se Sarah Esposito sarà una nuova tronista decisamente single o se, al contrario, l’impegno con Valerio la porterà a rinunciare alla possibilità di diventare uno dei volti del noto programma di Maria De Filippi.