Martina De Ioannon, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne e volto di Temptation Island

Fonte: IPA Maria De Filippi crede molto in Martina De Ioannon: prima l'ha voluta a Temptation Island e poi a Uomini e Donne

Da Temptation Island a Uomini e Donne il passo è breve. Dopo aver messo alla prova il suo amore per Raul Dumitras nel reality show condotto da Filippo Bisciglia, Martina De Ioannon è stata scelta da Maria De Filippi come nuova tronista del suo dating show di successo. Mollato l’ex fidanzato e chiuso il breve flirt con il tentatore Carlo Marini Martina è ora alla ricerca del grande amore, quello dei brividi intensi ma allo stesso tempo in grado di rispettare il suo desiderio di libertà.

Chi è Martina De Ioannon, da Temptation Island a Uomini e Donne

Martina De Ioannon è nata a Roma nel 1998 ed è cresciuta nella Capitale. Qui la sua famiglia gestisce Ristorante Da Dante, situato nei pressi degli studi Rai e molto frequentato da personaggi famosi. Cantanti, conduttori, calciatori, molti Vip passano dal locale romano, come è possibile notare sui profili social dell’attività. Francesco Totti, Checco Zalone, Mauro Icardi, Wanda Nara, Simona Ventura, Belen Rodriguez, Matteo Salvini, Alessandro Del Piero, solo per citarne alcuni.

Martina De Ioannon vive e lavora insieme ai suoi genitori, con i quali ha sempre avuto un ottimo rapporto. Ha inoltre due fratelli e una sorella, ai quali è molto legata. Nel video di presentazione per Uomini e Donne si è definita una ragazza non timida, spigliata e sicura di sé, con un carattere forte e deciso ma con le sue debolezze. Martina non è in cerca di una “storiella” ma vuole un uomo che sappia corteggiarla e che condivida i suoi stessi valori.

Martina De Ioannon è diventata famosa nell’estate 2024 quando ha partecipato con l’ormai ex fidanzato Raul Dumitras a Temptation Island. A scrivere al programma era stata proprio Martina, stufa dell’eccessiva gelosia del ragazzo dopo dieci mesi insieme.

Martina De Ioannon, come è finita con Raul Dumitras e Carlo Marini

Martina De Ioannon e Raul Dumitras si sono lasciati a Temptation Island 2024. All’interno del villaggio la ristoratrice ha deciso di interrompere la storia perché ha capito di non essere più innamorata, complice anche l’attrazione nei confronti del single Carlo Marini. “Non pensavo che questa esperienza andasse così. Sono entrata, convinta di amare Raul e pensavo che l’unico problema della nostra relazione fosse la sua gelosia. Già, però, dopo una settimana, mi sono resa conto che il centro del problema non era più quello”, ha raccontato a Uomini e Donne.

Martina di Temptation Island ha poi aggiunto alle telecamere del programma di Maria De Filippi: “Mi sono resa conto di non essere più innamorata di lui. Non è stato facile prendere questa decisione perché non me l’aspettavo ma, come faccio sempre nella vita, affronto le cose di petto. Ho preferito chiudere un qualcosa che non sarebbe stato sincero“.

Sul tentatore Carlo, la De Ioannon ha invece fatto sapere: “È nata un’intesa con lui. Ho deciso di vivermela perché sono sempre stata sincera con me stessa e ho deciso di essere onesta. Usciti dal programma, Carlo mi ha contattata, ci siamo scritti, ci siamo visti, ci abbiamo provato ma non è andata. Mi sono resa conto che non eravamo compatibili. Anche in questo caso, sono stata sincera”.