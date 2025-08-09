Martina De Ioannon di U&D al Grande Fratello con Gianmarco Steri: l’ultimatum di Ciro

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Martina De Ioannon potrebbe partecipare al Grande Fratello con Gianmarco Steri, dando vita, ancora una volta, al triangolo amoroso nato a Uomini e Donne e scatenando la reazione del fidanzato Ciro. Nelle scorse settimane sono iniziati i primi provini (segretissimi) per i nuovi concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. Lo show partirà fra diversi mesi, ma il presentatore e gli autori starebbero già lavorando alla creazione di un cast piuttosto forte per rendere unico il Grande Fratello versione Gold.

Martina e Gianmarco concorrenti al Grande Fratello?

Per ora si tratta solamente di indiscrezioni, ma Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sarebbero nella lista dei possibili nuovi concorrenti del Grande Fratello. Lei è stata prima una concorrente di Temptation Island poi una tronista di Uomini e Donne, scelta da Maria De Filippi per cercare l’amore nello show. Lui l’ha corteggiata a lungo, proprio nella trasmissione, prima che lei preferisse il suo rivale, Ciro.

Dopo la delusione amorosa per la mancata scelta di Martina, Gianmarco Steri è salito sul trono, diventando un tronista molto amato e seguito. Così tanto che la sua scelta è andata in onda in prima serata su Canale Cinque. Oggi Gianmarco è legato a Cristina Ferrara, conosciuta nel dating show, mentre Martina sembra molto felice con Ciro. Entrambi però sarebbero intenzionati ad entrare nella casa del Grande Fratello e potrebbero dunque ritrovarsi faccia a faccia ancora una volta.

Questa possibilità avrebbe scatenato la reazione di Ciro, fidanzato di Martina, che avrebbe dato un ultimatum alla ragazza. “Se ci sarà Gianmarco lei non ci sarà”, ha raccontato Deianira Marzano sui suoi canali social.

Le confessioni di Martina su Ciro e la crisi di Gianmarco e Cristina

Nel frattempo continuano i gossip sulle due coppie nate a Uomini e Donne. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe già terminata la storia d’amore fra Gianmarco Steri e Cristina. I segnali di una crisi ci sarebbero tutti: le poche interazioni su TikTok e Instagram, la mancanza di post di coppia e la scelta di non parlare pubblicamente della loro relazione.

Sembra invece più solida che mai l’unione fra Martina e Ciro. In una diretta sui social, l’influencer aveva raccontato di essere molto felice accanto al fidanzato e di aver costruito con lui un legame solido. “Non è perfetto, anche lui ha i suoi difetti. Ma sono felice – aveva rivelato ai fan -. Questa per me è la risposta più soddisfacente a tutti coloro che non credevano in noi. I dubbi ci possono essere, non è che ci sposiamo domani. Ma stiamo mettendo delle basi solide e importanti”. Martina aveva poi parlato del legame fra i due e di quanto fosse diventato importante, tanto da spingerli a fare le presentazioni in famiglia.

“Ho avuto altre storie, ma non c’è paragone. Stiamo crescendo insieme. Io soprattutto. Anche io dovevo crescere tanto. Mi avete sempre vista molto sicura di me, lo sono, però dovevo migliorare tanti lati del mio carattere – aveva detto -. Inizialmente ero spaventata, avendo fatto delle esperienze televisive, per quanto posso sembrare forte, temevo i pregiudizi. Perché ce ne sono tanti nei miei confronti, anche se li ho sempre superati. In quel caso erano i genitori del mio fidanzato, della persona che amo, e la mia paura era che passassi per la persona che non ero”.