Uomini e Donne ha fatto decisamente parlare di sé quest’oggi, lunedì 13 gennaio. Il celebre programma di Maria De Filippi ha infatti festeggiato la conclusione del percorso di Martina De Ioannon. Al tempo stesso, però, ha annunciato il nuovo tronista. Esaudito il desiderio della maggior parte dei fan.

Gianmarco Steri nuovo tronista

Sui social del dating show è stato lanciato lo spoiler, che rapidamente è divenuto virale. Il nuovo tronista di Uomini e Donne è Gianmarco Steri. Al 28enne è stata fatta questa proposta decisamente allettante, che ha felicemente accettato. Con ogni probabilità, però, avrebbe preferito essere la scelta di Martina. Quest’ultima gli ha però preferito Ciro.

Sui social si è registrato un generale entusiasmo, dal momento che tantissimi avrebbero voluto proprio questo esito, in caso di mancata scelta. Facile individuare commenti come: “Maria fallo restare, fai la cosa giusta”. In tantissimi, poi, si sono detti stupiti dalla decisione di Martina di lasciarsi sfuggire un ragazzo del genere. Tutto lascia pensare, dunque, che per lui le corteggiatrici non mancheranno.

Chi è Gianmarco Steri

Gianmarco Steri è ufficialmente il nuovo tronista di Uomini e Donne. Da quasi scelta nel programma di Maria De Filippi a corteggiato prevedibilmente ambitissimo, dunque. Di lui sappiamo che ha 28 anni ed è nato a Roma il 30 aprile 1996. Un appassionato di sport in generale, anche se il calcio occupa un posto speciale nel suo cuore, al pari della sua città natale.

Fin da piccolo ha giocato a calcio ma questo non è divenuto il suo lavoro. Col tempo ha infatti aperto ben due barber shop, uno a Centocelle e l’altro a Villa Gordiani. Si è realizzato e ha spiegato in studio d’amare il suo lavoro.

Questo è ovviamente un enorme vantaggio, perché “quando ami ciò che fai, è quasi come non lavorare. È anche la mia passione e sono molto felice di quello che faccio”. Nel corso delle puntate di Uomini e Donne ha poi rivelato di avere una gran passione per i tatuaggi. Oggi ha il cuore infranto ma spera che il programma possa condurlo sulla strada di un grande amore. Credeva in Martina e di lei diceva: “Lei mi piace davvero e spero d’essere scelto. Al tempo stesso, però, non voglio essere una scelta di ripiego. In quel caso potrei anche dire di no”.