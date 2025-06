Uomini e Donne, Gianmarco Steri resta nel programma: cosa farà

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Maria De Filippi

Gianmarco Steri resta a Uomini e Donne. Dopo la scelta il tronista farà ancora parte dello show di Maria De Filippi, lavorando però dietro le telecamere.

Gianmarco Steri resta a Uomini e Donne

A lanciare l’indiscrezione è Amedeo Venza, secondo cui Gianmarco Steri farà parte dello staff di Uomini e Donne come hairstylist. Non è un mistero infatti che l’ex tronista sia un barbiere e il proprietario di ben due negozi di parrucchiere molto conosciuti a Roma.

Proprio per via del mestiere di Gianmarco, lo staff di Maria De Filippi avrebbe pensato di inserirlo dietro le quinte, per occuparsi del look dei protagonisti del programma.

La collaborazione potrebbe partire già da settembre, portando Gianmarco a continuare la sua avventura, anche se in modo differente, a Uomini e Donne. Un viaggio, quello nel dating show di Canale Cinque, che era iniziato per Gianmarco come corteggiatore di Martina De Ioannon.

In seguito Maria De Filippi l’aveva promosso a tronista, ricevendo migliaia di candidature per corteggiarlo. Il suo percorso come tronista si è concluso, come ben sappiamo, durante uno speciale in prima serata.

Lo scorso 30 maggio, Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara, preferendo la corteggiatrice a Nadia Di Diodato.

Le parole di Cristina Ferrara e Nadia Di Donato

Emozionante e ricca di momenti inattesi (fra cui la caduta della corteggiatrice), la scelta di Gianmarco Steri è stata un successo. Il tronista e Cristina Ferrara hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne e la loro relazione, almeno per ora, procede a gonfie vele.

“Fuori dallo studio è stata una scoperta – ha raccontato lui in un’intervista di coppia rilasciata a Witty Tv -, perché, oltre al fatto che è pesante, ha una dolcezza e una naturalezza che non pensavo. E poi non sapevo fosse gelosa. Invece lo è, pure troppo. E ho scoperto che è una cuoca fantastica”.

“Durante il percorso non mi ha mai dimostrato nulla – ha aggiunto Cristina -, non si sbilanciava mai nei miei confronti. Ma ha recuperato, ho scoperto lati suoi che mi fanno impazzire. Poi ci troviamo bene, stiamo sempre insieme. Da quando siamo usciti dal programma non ci siamo mai lasciati. Nemmeno per due ore”.

“Non pensavamo nemmeno noi di stare così tanto tempo insieme – ha replicato Gianmarco Steri -. Pensavamo di stare insieme qualche giorno, poi di staccarci. E invece non ci siamo riusciti”.

E mentre Gianmarco e Cristina continuano a vivere la loro relazione, Nadia Di Donato sarebbe la nuova tronista di Uomini e Donne. Dopo la non scelta la corteggiatrice potrebbe tornare a settembre per sedersi sul trono accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari.

“Durante il percorso ero convinta di non essere la scelta – ha confidato al settimanale di Uomini e Donne -, vedevo Gianmarco sempre propenso verso Cristina, me lo sentivo. La nostra ultima esterna, però, non l’ho vissuta come se fosse l’ultima e mi sembrava che anche lui provasse la stessa cosa”.

“Quando mi sono seduta su quella sedia, la possibilità di essere la scelta la sentivo dentro di me perché mi basavo sulle ultime sensazioni che avevo vissuto – ha concluso -. Capisco che ai sentimenti non si comanda, non condanno il fatto che quella scintilla in più sia scattata con Cristina, penso però che alcune cose nei confronti avrebbe potuto risparmiarsele”.