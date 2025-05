Uomini e Donne, cosa è successo nell’ultima puntata: la scelta di Gianmarco Steri

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Maria De Filippi

L’ultima puntata di Uomini e Donne è stata ricca di colpi di scena con la scelta di Gianmarco Steri andata in onda in prima serata. La stagione dello show dunque si è conclusa diversamente dal solito, regalando al pubblico momenti ricchi di tensione ed emozioni forti.

Chi è la scelta di Gianmarco Steri

Prima corteggiatore, poi tronista, Gianmarco Steri è riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori. Così tanto che Maria De Filippi ha deciso di portare la sua scelta a Uomini e Donne in prima serata.

Una decisione che ha portato il programma a scontrarsi con la finale di Sognando…Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, arrivato alle battute finali. Ma cosa è accaduto durante l’ultima puntata di Uomini e Donne e chi è stata la scelta di Gianmarco Steri?

Accompagnato dagli amici, pronti a fare il tifo per lui, e sostenuto dalla famiglia, Gianmarco ha affrontato il momento della scelta con grande commozione.

Il tronista ha deciso di uscire dalla trasmissione con Cristina Ferrara, la corteggiatrice che da subito aveva attirato la sua attenzione, nonostante un’antipatia iniziale.

“La prima volta che ti ho visto non mi eri simpatica – ha confessato Gianmarco negli studi di Uomini e Donne -, vedevo una ragazza molto particolare e strana. Però i tuoi occhi mi hanno colpito, guardandoti mi trasmettevi altro, molta dolcezza e tristezza. All’inizio non ero preso, non mi trasmettevi passione, continuavo a non capire e mi dicevo che c’era qualcosa d’altro. Tu per la prima volta mi scrivi una lettera con delle cose molto intime, comincio ad avere delle risposte a tutti i dubbi che avevo. Sei una ragazza molto fragile, sensibile, ma questi lati belli spesso li reprimi e io vado in difficoltà”.

Gianmarco Steri ha poi svelato a Cristina di volerla conoscere lontano dalle telecamere. “Il momento fondamentale arriva quando ti vedo piangere, spesso – ha svelato -, e dici una frase che mi colpisce molto ‘ho sempre conosciuto gente marcia, in te non riesco a vedere il marcio, ma una persona buona’. Vedo una ragazza buona, che va capita, con te mi sono sfogato e non meritavi. Sei una ragazza che mi piace tanto e vorrei continuare a frequentarti fuori da qui”.

Cristina Ferrara, che poco prima era caduta in studio, stemperando la tensione, a quel punto ha capito di essere stata scelta e ha risposto “Sì”, fra applausi, musica e gli immancabili petali rossi, divenuti uno dei simboli della trasmissione.

Le parole di Gianmarco Steri per Nadia e le lacrime

Niente da fare invece per Nadia, che invece non è stata scelta dal tronista di Uomini e Donne. Gianmarco ha ripercorso la strada fatta con la corteggiatrice, svelando le ragioni dietro la sua decisione.

“Io e te abbiamo cominciato questo percorso con il piede sbagliato – le ha detto -. Inizialmente non capivo perché questa ragazza aveva questo modo di fare così scontroso. Con te ho avuto feeling fin da subito. Caratterialmente trovo in te qualcosa di mio”.

“Il primo bacio per me ha avuto un significato molto importante – ha poi aggiunto il tronista -. Hai avuto la sfacciataggine di dirmi sempre tutto guardandomi in faccia. Mi hai detto cose molto importanti, con te mi rendevo conto di fare bene. È stato tutto stupendo, bellissimo ma non basta”.

La corteggiatrice, visibilmente delusa, ha augurato buona fortuna al tronista, poi ha lasciato lo studio, scoppiando in lacrime.