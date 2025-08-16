Uomini e Donne, Cristina e Gianmarco smentiscono la crisi, ma qualcosa non torna

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Cristina e Gianmarco di Uomini e Donne smentiscono la crisi (e l’addio) con un video in cui camminano man0 nella mano a Paestum. La clip, diffusa su TikTok da alcuni fan, sembra allontanare le ipotesi di una rottura fra la corteggiatrice e l’ex tronista. Ma la situazione potrebbe non essere del tutto risolta.

Cristina e Gianmarco insieme mano nella mano

Nella clip apparsa sui social si vedono Gianmarco Steri e Cristina Ferrara camminare mano nella mano a Paestum, in Campania. Immagini che sembrano allontanare le voci di una crisi fra i protagonisti di Uomini e Donne che sarebbe nata poco dopo la scelta negli studi televisivi di Maria De Filippi. A confermare la riappacificazione ci sarebbe anche una breve Storia pubblicata su Instagram da Cristina in cui Gianmarco appare in accappatoio. Non solo: i due avrebbero pubblicato foto e video che dimostrano che si trovano nello stesso luogo.

Pace fatta dunque? Secondo alcune indiscrezioni le cose non starebbero proprio così. O, per meglio dire, Cristina e Gianmarco si sarebbero chiariti, ma la situazione sarebbe ancora molto delicata. I due hanno iniziato a frequentarsi dopo la fine di Uomini e Donne e la scelta, ma la storia d’amore, in realtà, non sarebbe mai decollata a causa di differenze caratteriali. In alcuni avvistamenti avvenuti in precedenza, infatti, dei fan avevano svelato di aver visto Cristina e Gianmarco insieme, ma sempre impegnati in litigate e discussioni.

La storia di Cristina e Gianmarco dopo Uomini e Donne

Dopo la fine di Uomini e Donne, Cristina e Gianmarco avevano iniziato a frequentarsi. Il tronista aveva scelto di uscire dalla trasmissione con la giovane, dopo un iniziale tira e molla, convincendosi che fosse lei la persona giusta per lui.

“Io lo sto capendo proprio ora, in questi giorni in cui stiamo sempre insieme. Forse è bello anche così, poter scoprire tutto quello che non era emerso. Prima è stato più un susseguirsi di alti e bassi. Poi Gianmarco è così, anche durante il percorso non mi ha mai dato delle dimostrazioni chiare e io a volte non capivo dove stava andando a parare”, aveva svelato la giovane campana, parlando del rapporto con Gianmarco.

Cristina aveva poi parlato della gelosia di Gianmarco: “Pensate che avevamo comprato due cornetti una sera da mangiare dopocena, si è aperto un discorso, si è ingelosito e niente… la mattina dopo stavano ancora là! Non è più riuscito a mangiare. Quando diventa geloso cambia proprio espressione, smette di parlare. Anche lui è un ragazzo complesso”.

La coppia sarà riuscita a risolvere i problemi oppure è destinata a lasciarsi? Probabilmente la risposta arriverà nei prossimi mesi, quando, con l’inizio dell’autunno, si deciderà il futuro televisivo di Gianmarco. Secondo alcune indiscrezioni infatti l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe stato contattato per prendere parte al Grande Fratello dove potrebbe incontrare Martina De Ioannon, l’ex tronista che aveva iniziato a corteggiare, ma che gli aveva preferito Ciro. I due potrebbero ritrovarsi nella Casa di Cinecittà, dando vita a nuovi intrighi e triangoli amorosi.