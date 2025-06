Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina sono già in crisi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Sarebbe già in crisi la storia d’amore fra Gianmarco e Cristina ad appena un mese dalla scelta a Uomini e Donne. Lo svelano alcune fonti secondo cui dopo essere usciti dal programma i due non sarebbero così uniti come lasciano intendere dalle interviste.

Gianmarco e Cristina già in crisi dopo Uomini e Donne

A parlare di crisi gli esperti di gossip che hanno rivelato alcune indiscrezioni riguardo la vita della coppia fuori dal programma di Maria De Filippi. Secondo Lorenzo Pugnaloni, ad esempio, Cristina e Gianmarco Steri starebbero insieme solo per convenienza e la loro non sarebbe una storia d’amore vera.

“Nelle interviste tirano in ballo la convivenza come se fosse spritz, poi nelle dirette si rimangiano tutto – ha spiegato -. Occorrono i fatti, non le parole. Zero vita di coppia, zero affiatamento, solo un puro e mero tentativo di fare business (fatto malissimo)”.

Secondo Amedeo Venza, invece, i due non starebbero insieme, ma starebbero provando ancora a conoscersi per capire se creare una relazione oppure no. “Persone vicinissime alla coppia – ha raccontato – mi hanno detto che i due (soprattutto lui) non vuole pressioni di nessun genere e che vuole continuare a conoscerla meglio! Non sono fidanzati ufficialmente ma ci stanno lavorando! E per quando riguarda un’ipotesi di convivenza (sempre lui) al momento non vuole sapere! La vuole conoscere bene!”.

Nelle scorse settimane, poco dopo la scelta a Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina avevano rilasciato un’intervista, parlando addirittura della possibilità di iniziare una convivenza ai microfoni di Witty Tv.

“Non mi aspettavo che Cristina fosse più pesante di me – aveva svelato Gianmarco -. Fuori dallo studio è stata una scoperta perché, oltre al fatto che è pesante, ha una dolcezza e una naturalezza che non pensavo. E poi non sapevo fosse gelosa. Invece lo è, pure troppo. E ho scoperto che è una cuoca fantastica. Non pensavamo nemmeno noi di stare così tanto tempo insieme – ha dichiarato Gianmarco – Pensavamo di stare insieme qualche giorno, poi di staccarci. E invece non ci siamo riusciti”.

Mentre Cristina aveva aggiunto: “Mi ha anche detto che vuole andare a convivere con me”.

Gianmarco Steri da Uomini e Donne al GF

Gianmarco Steri è stato senza dubbio uno fra i tronisti più amati di Uomini e Donne, così tanto da spingere Maria De Filippi a mandare in onda la scelta in prima serata. Dopo la fine della trasmissione, il giovane romano è rimasto nello show, lavorando dietro le quinte come hairstylist.

Gianmarco infatti è il proprietario di alcuni negozi di parrucchiere a Roma e sarebbe stato scelto per collaborare con il programma di Canale Cinque. Nel suo futuro però potrebbe già esserci un altro show importante: il Grande Fratello.

Secondo alcune indiscrezioni l’ex tronista potrebbe entrare nella Casa di Cinecittà a settembre, iniziando un nuovo percorso televisivo, sempre a Mediaset. D’altronde non sarebbe la prima volta che la trasmissione rilancia personaggi passati attraverso le trasmissioni di Maria De Filippi, da Temptation Island sino a Uomini e Donne.