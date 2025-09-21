Uomini e Donne, Cristina e Gianmarco si sono lasciati. E lei attacca: “Superficiale, solo mancanze e assenze”

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati. La coppia di Uomini e Donne ha annunciato l’addio sui social, confermando una crisi di cui si vociferava ormai da diverso tempo. Una rottura che, a quanto pare, non è stata semplice, almeno a giudicare dai messaggi di Cristina in cui emergono accuse nei confronti dell’ex tronista che, a detta sua, non avrebbe cercato in alcun modo di salvare il loro rapporto.

Cristina e Gianmarco si sono lasciati, l’annuncio dell’ex tronista

Ad annunciare la fine della relazione è stato Gianmarco Steri che ha condiviso un lungo messaggio su Instagram. “Penso sia doveroso informare chi ci segue che la nostra storia è giunta al termine. Tra noi rimangono stima e rispetto, ed è lo stesso che chiedo a chi leggerà queste parole. Grazie per la comprensione – ha svelato, parlando anche delle polemiche nate spesso intorno alla coppia di Uomini e Donne -. Sono state scritte tante cattiverie falsità e insulti, coinvolgendo anche persone che non c’entrano nulla (mia madre, i miei amici) – ha aggiunto -. Il gossip, mi rendo conto che sia un lavoro e lo rispetto, ma dovrebbe essere fatto con leggerezza e non con odio o offese, cosa che né io né Cristina abbiamo mai fatto nei confronti di nessuno. Io e Cristina siamo stati attaccati senza pensare alla nostra sensibilità: si parla tanto di cyberbullismo e rispetto, ma poi spesso sui social succede l’opposto”.

“Le storie a volte hanno un lieto fine, a volte no: ma non per questo bisogna ferire”, ha concluso, rivolgendosi ai fan. Amatissimo dal pubblico, Gianmarco aveva fatto la sua scelta a Uomini e Donne in prima serata, regalando grandi emozioni nella trasmissione di Maria De Filippi. Dopo la fine dello show però la relazione con Cristina Ferrara non sarebbe mai decollata.

L’attacco di Cristina Ferrara contro Gianmarco: “Superficiale”

Poco dopo il messaggio di Gianmarco, anche Cristina Ferrara ha voluto dire la sua, criticando il comportamento dell’ex fidanzato, accusato di essere stato superficiale e spesso assente. “Finora sono rimasta in silenzio – ha scritto sui social -, la vita reale viene prima dei social e prima di condividere qualcosa con voi, dovevo prima capire. Ho avuto la certezza che c’ero soltanto io, con le mie speranze e il mio crederci. Non cercavo la perfezione, ma una presenza sincera, capace di restare e condividere. Eppure, alla fine, ognuno sceglie come esserci o non esserci”.

“Troppe volte mi sono sentita io quella che non capiva certe mancanze – ha aggiunto -. Ripensando a quei momenti posso dire che la mia testa aveva già colto la verità. Ho provato in ogni modo a non arrendermi, perché la superficialità non mi è mai appartenuta. Eppure, quando non c’è la stessa forza dall’altra parte, inevitabilmente tutto crolla”

L’ex corteggiatrice non ha nascosto il dolore, ma sceglie di affrontare la rottura senza rancori:

“Nonostante tutto, resto fedele a ciò che ho vissuto, senza pentimenti e senza rinnegamenti – ha concluso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne -. Custodirò nel cuore ricordi indelebili, con rispetto, perché nonostante tutto continuo a volere bene a questa persona e con questo non incolpo nessuno, perché in questi casi non ci sono colpevoli. Non tutto è andato come speravo, ma sono certa di tante cose e una tra queste è che costruire abbia più valore del distruggere ed è con questa intenzione che continuerò a camminare, per me e per la forza silenziosa che porto dentro”