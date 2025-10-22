Uomini e Donne, l’inaspettato gesto di Raffaella Mennoia verso Martina e Gianmarco

Il like di Raffaella Mennoia al riavvicinamento tra Martina e Gianmarco infiamma il gossip: ex feriti e nuova coppia sotto i riflettori

IPA Raffaella Mennoia, il like su Martina e Gianmarco

Il mondo di Uomini e Donne è in fermento per l’inaspettato avvicinamento tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, due volti noti del Trono Classico. A catalizzare l’attenzione, però, è un gesto apparentemente semplice ma dal significato esplosivo: Raffaella Mennoia, storica autrice del dating show, ha lasciato un like sospetto sui social.

Ma cosa sta succedendo davvero tra Martina e Gianmarco e perché quel like sta facendo tanto rumore? Scopriamolo nelle pieghe di questa intricata vicenda di gossip televisivo.

Il gesto di Raffaella Mennoia infiamma il gossip

È bastato un “mi piace” per alimentare il fuoco dei rumor. Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi e penna dietro le quinte di Uomini e Donne, ha messo un like a un contenuto Instagram che parlava proprio del riavvicinamento fra Martina e Gianmarco.

In particolare, Raffaella Mennoia ha apprezzato un video in cui l’ex dama Ida Platano si congratulava velatamente per la nuova coppia, dicendosi felice per loro. Insomma, così come Ida si è mostrata contenta, anche Raffaella sembrerebbe applaudire alla nascita di questa relazione.

Martina e Gianmarco: dal triangolo alla coppia inattesa

La storia di Martina De Ioannon e Gianmarco sembra una sceneggiata nel senso letterale del termine. Solo un anno fa i due percorrevano strade separate a Uomini e Donne: Martina, tronista 27enne, scelse come fidanzato Ciro Solimeno al termine del suo percorso, mentre Gianmarco concluse il suo trono con la scelta di Cristina Ferrara, la corteggiatrice che gli aveva rubato il cuore in studio.

Entrambe le coppie, però, si sono sgretolate nel giro di pochi mesi. Gianmarco ha lasciato Cristina dopo appena tre mesi, e Martina ha messo fine alla convivenza con Ciro circa otto mesi dopo la scelta.

A sorpresa, lontano dalle telecamere, le vecchie fiamme si sono riaccese: Martina e Gianmarco hanno iniziato a frequentarsi di nascosto, fino a quando un bacio in pubblico, immortalato dai paparazzi, ha reso palese il ritorno di fiamma.

Da un lato, molti spettatori sognavano segretamente questo epilogo e sono quasi sollevati nel vederli finalmente insieme (in fondo, c’era chi avrebbe voluto che Martina scegliesse Gianmarco, il “barbiere affascinante”, già in trasmissione).

Ciro e Cristina starebbero soffrendo?

Dall’altro lato, una fetta consistente di fan si è indignata in difesa degli ex: Ciro e Cristina, considerati le vittime collaterali della liaison. In tanti ritengono che i due nuovi innamorati abbiano avuto un comportamento irrispettoso e poco delicato, provocando sofferenza a chi era loro accanto.

Le rivelazioni post-programma hanno del resto alimentato la polemica: Ciro ha rotto il silenzio accusando Martina di aver mentito nell’ultima fase della loro relazione e di averlo ferito con la sua improvvisa vicinanza a Gianmarco.

Dal canto suo, Gianmarco si è difeso pubblicamente, negando di aver fatto qualcosa di sbagliato. “Non c’è nulla di cui vergognarsi” ha dichiarato l’ex tronista, definendo molte voci sul loro conto come “stupidaggini” messe in giro per sensazionalismo e assicurando che non c’è stata alcuna mancanza di rispetto da parte loro. Ha anche promesso che lui e Martina daranno spiegazioni appena possibile, il che lascia intendere che potrebbe esserci un’intervista esclusiva all’orizzonte.