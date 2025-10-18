Martina De Ioannon indossa la collana di Gianmarco Steri: i due ex di Uomini e Donne nuovamente vicini

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sarebbero nuovamente vicini: gli indizi e la rabbia di Ciro

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Maria De Filippi

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sarebbero sempre più vicini e avrebbero ripreso a frequentarsi. I gossip sugli ex protagonisti di Uomini e Donne sono diventati più insistenti dopo alcuni comportamenti di Martina che, tornata single, ha iniziato a indossare una collana che l’ex tronista le aveva regalato.

Martina De Ioannon con la collana di Gianmarco Steri

A Uomini e Donne, il rapporto fra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri aveva fatto sognare il pubblico. I due si erano inseguiti e avevano creato un rapporto che, purtroppo, non era andato a buon fine. Nel momento della scelta infatti la tronista aveva deciso di lasciare la trasmissione di Maria De Filippi con Ciro, iniziando con lui una relazione lontano dai riflettori. Gianmarco invece era diventato tronista dello show, scegliendo, durante una puntata in prima serata, Cristina.

Da allora sono trascorsi mesi e molte cose sono cambiate. Gianmarco e Cristina si sono lasciati, dopo settimane di indiscrezioni e, a quanto pare, di tira e molla. Anche Martina, a sorpresa, ha annunciato l’addio a Ciro, affermando che i due si sarebbero separati dopo una storia d’amore importante. Entrambi dunque sono ormai single e, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbero riavvicinati.

In queste ore infatti molti fan di Uomini e Donne hanno notato un dettaglio particolare: Martina indossa una collana che le regalò Gianmarco durante la loro avventura nel dating show. Un dettaglio che lascia pensare che fra gli ex protagonisti della trasmissione ci sia stato un riavvicinamento. Ipotesi confermate, a quanto pare, anche da un altro gesto di Martina: la giovane infatti ha iniziato a seguire su Instagram, Sandra, la migliore amica di Gianmarco.

Ciro Solimeno contro Martina De Ioannon

Di fronte a questi indizi su un flirt fra Martina e Gianmarco, Ciro, ex della tronista, ha deciso di non restare in silenzio. Su Instagram l’ex corteggiatore si è sfogato, attaccando l’ex fidanzata e affermando di essere rimasto deluso dal suo comportamento.

“Partiamo dall’ultimo periodo in cui siamo stati insieme, dalle frecciatine che arrivavano sui social, che come l’avete viste voi, le ho viste anch’io, non penso di essere stato ingenuo a non vedere – ha detto Ciro, parlando delle indiscrezioni che ormai da tempo circolavano su un flirt fra Martina e Gianmarco -. L’unica cosa è che nel momento in cui ho fatto presente queste frecciatine, nel momento in cui ne abbiamo parlato, dall’altra parte c’è sempre stata una persona che ha negato, e io ho sempre creduto alle sue parole, ha negato dicendo che erano delle coincidenze, che non erano fatte apposta, che era solamente un caso, e purtroppo quando si ama una persona e si ama tanto, almeno per come sono fatto io, tendo a credere alle parole della persona che amo”.

“Io mi sono fidato di questa persona dal giorno zero fino a circa tre ore fa- ha aggiunto – da quando è uscita questa ultima notizia, e che – ci tengo a sottolineare – io non ero a conoscenza di tutto ciò, non faccio parte del teatrino, del circolino, quello che state scoprendo voi in questo momento lo sto scoprendo io insieme a voi. E sono passato per la persona immatura, per la persona che vuole fare hype, che vuole fare tv, che non vuole lavorare, ora parlo proprio perché penso di aver dimostrato in tutti questi mesi l’opposto, e che tutta questa situazione sia stata gestita in maniera sbagliata, prematura, e ci sia appunto una mancanza di rispetto secondo me nei miei confronti. Non so cosa vedremo, so solo che in questo momento c’è tanta rabbia nel vedere determinate cose, perché comunque determinati gesti secondo me potevano essere evitati, detto questo non so cosa ci aspetterà”.