Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati, l’addio dopo Uomini e Donne

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono già lasciati. La coppia nata a Uomini e Donne si sarebbe detta addio dopo pochi mesi di conoscenza. I due si erano conosciuti nel dating show condotto da Maria De Filippi, emozionando il pubblico con la loro storia d’amore. Da subito erano sembrati affiatati e innamorati, poi il lungo silenzio e la notizia della rottura.

A parlare dell’addio fra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara è stata per prima Deianira Marzano, esperta di gossip, secondo cui a mettere fine alla storia d’amore dopo Uomini e Donne sarebbe stato Gianmarco. Di fronte a questa scelta, Cristina starebbe soffrendo molto. A destare i primi sospetti era stato il lungo silenzio social dei due, poco dopo erano apparse alcune foto dell’ex tronista di Maria De Filippi al mare con un amico e due ragazze. Nessuna traccia della fidanzata che, a quanto pare, avrebbe da tempo preso le distanze.

L’annuncio è arrivato dopo alcune segnalazioni di persone che avevano incontrato Gianmarco in Sicilia da solo. “Ve l’ho detto, è finita – ha commentato Deianira Marzano -. E Cristina sta male per lui”. Le rivelazioni sulla rottura fra i due arrivano dopo settimane di indiscrezioni riguardo una possibile partecipazione di Gianmarco Steri al nuovo Grande Fratello di Alfonso Signorini. L’ex tronista avrebbe già fatto il provino e in lizza per entrare nella Casa di Cinecittà ci sarebbe un altro nome conosciuto da lui: Martina de Ioannon.

La giovane romana, ex protagonista di Temptation Island, a Uomini e Donne aveva mostrato un forte interesse nei confronti di Gianmarco, ma alla fine aveva scelto di lasciare la trasmissione con Ciro. I due ora potrebbero ritrovarsi al Grande Fratello, dando vita a nuovi intrighi.

Le ultime rivelazioni di Gianmarco sull’amore per Cristina

Dopo l’uscita da Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara erano apparsi molto innamorati. Intervistato dal settimanale Chi, Gianmarco aveva rivelato di essere pronto a vivere un’estate emozionante con la fidanzata, fra viaggi e nuove scoperte. “Noi siamo già stati in vacanza, una settimana in Sardegna a Giugno – aveva raccontato -. Però adesso stiamo cercando di organizzare verso Agosto qualche viaggio insieme, stiamo valutando. Siamo stati 24 ore su 24 insieme, ho scoperto tanti lati di lei belli. Ci sono molti pregi, molti lati che mi piacciono che non si erano visti nel programma. Di lei sicuramente mi ha colpito che è una ragazza molto semplice, cosa che non pensavo fosse così. Cè anche qualche difetto: per esempio lei è una ragazza molto precisa, molto puntuale e precisa negli appuntamenti, io un po’ meno”.

Gianmarco aveva parlato poi del suo lavoro di barbiere e della notorietà raggiunta grazie a Uomini e Donne, ma anche della possibilità di lavorare ancora in televisione. “Nel frattempo mi sono ritrovato in un caos bellissimo che mi ha portato una notorietà che non pensavo potesse ci potesse essere. L’affetto da parte della gente è bellissimo e per questo sto cercando di capire dove andare”, aveva raccontato.