Anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco Steri in prima serata (con qualche sorpresa)

Venerdì 30 maggio, a partire dalle ore 21:30, su Canale 5, va in onda uno speciale in prima serata dello storico dating show condotto da Maria De Filippi. Eccezionalmente alla sera si tiene Uomini e Donne: La Scelta. E la scelta, che porrà ufficialmente fine alla stagione 2025, sarà quella del protagonista del trono classico di quest’anno, Gianmarco Steri. Quale delle due corteggiatrici rimaste in gioco conquisterà il 28enne romano, Nadia Di Diodato o Cristina Ferrara?

Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco Steri

La puntata speciale di Uomini e Donne: La Scelta è già stata registrata e sul web è già iniziato a circolare qualche spoiler. Per raggiungere la sua decisione finale, il tronista Gianmarco Steri trascorrerà un’ultima, intera, giornata assieme alle sue due corteggiatrici: Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, che hanno superato le ben 8mila ragazze presentatesi a inizio stagione per provare a conquistare il moro di Roma. E si parla di un colpo di scena finale.

Se non vuoi rovinarti la sorpresa, passa al paragrafo più sotto. Se invece non hai paura di scoprire chi ha scelto Gianmarco Steri, continua a leggere senza timori.

La sintonia con Nadia continua a essere evidente, ma si dice che la preferita di Gianmarco sarà infine Cristina. Il suo nome potrebbe essere fatto dal tronista capitolino a seguito di un coinciso, seppur intenso, discorso. E i due, dopo il tradizionale ballo sotto una pioggia di petali di rosa, potrebbero lasciare assieme lo studio e dare il via a una nuova appassionante storia d’amore. Nadia, poverina, resterà decisamente amareggiata dalla decisione dell’uomo che si è impegnata a corteggiare per mesi.

Gianmarco Steri, da corteggiatore a tronista

A poche ore dalla sua grande scelta, Gianmarco Steri ha raccontato a Witty TV di essere soddisfatto del proprio percorso all’interno del programma. “Sono sempre stato molto spontaneo e vero. Non ho mai voluto esagerare o fare show”. Seppur, un rimpianto c’è: “Sono emerse molte insicurezze. Questa mia continua ricerca di verità ha bloccato la conoscenza con le ragazze”. Grande stima e affetto il tronista ha dimostrato per entrambe le ragazze in gara: “Con loro ho percepito due donne. Le ho stimate come persone, per ciò che hanno fatto e per come si sono comportate”.

Il 28enne proprietario di due saloni da barbiere, nel corso della trasmissione, ha legato molto anche con Maria De Filippi e con l’intero staff di Uomini e Donne, che ha ringraziato con una lettera nel corso della puntata speciale. Mentre la dama Gemma Galgani, gli ha riservato un tenero regalo, una coppia di portachiavi con gli attrezzi del suo mestiere, uno per lui e uno per la futura compagna. “Un piccolo pensiero per un grande trono. Sei sempre stato sincero, autentico, istintivo. – si legge nel bigliettino – Ora dovrete condividere tutto e quindi, perché no? Iniziamo da questo piccolo accessorio per voi”.

Gianmarco Steri era arrivato a Uomini e Donne per corteggiare Martina De Ioannon (che avevamo già conosciuto al fianco del ben presto piantato Raul a Temptation Island) che, però, gli preferì Ciro Solimeno. Fu proprio Maria De Filippi a concedergli la possibilità di una rivalsa, offrendogli il trono della stagione successiva e, stando a quanto rivelano le anticipazioni, l’opportunità di tornare a casa con un nuovo, vero amore.