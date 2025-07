GF, slitta la partenza, fra i concorrenti ex di U&D e Temptation Island: tutte le novità

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Alfonso Signorini

Concorrenti conosciuti e una partenza che slitterà di almeno un mese. L’estate è appena iniziata, ma già si parla della nuova edizione del Grande Fratello. La trasmissione Mediaset tornerà in autunno con tantissime novità nel tentativo di risollevare gli ascolti che nell’ultima stagione non sono stati esaltanti.

Quando inizia il Grande Fratello

Secondo quanto riporta Roberto D’Agostino su Dagospia, Piersilvio Berlusconi starebbe ancora studiando il programma alla ricerca di nuove soluzioni e ci sarebbe “diversi nodi da sciogliere”. Nodi che verranno sciolti, con molta probabilità, il prossimo 8 luglio, quando verranno presentati i palinsesti Mediaset.

Oggi però scopriamo, proprio tramite Dagospia, che il GF non andrà in onda a settembre. L’inizio della trasmissione sarebbe stato slittato di almeno un mese. “Ci sarà il Grande Fratello con la conduzione di Alfonso Signorini – spiega -. La partenza al momento è fissata non più a settembre ma a ottobre e con alcune novità sul fronte opinionisti”.

La partenza del Grande Fratello dunque sarebbe stata fissata a ottobre e a condurre ci sarà Alfonso Signorini. Il reality, definito in versione gold, potrebbe avere una durata di ben 9 mesi, senza alternarsi con altre trasmissioni. Gli opinionisti potrebbero essere Anna Pettinelli e Stefania Orlando.

Chi saranno i concorrenti del nuovo Grande Fratello

E i concorrenti? Secondo alcune indiscrezioni avrebbero fatto il provino per entrare nella Casa di Cinecittà due protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island. Stiamo parlando di Gianmarco Steri e Martina De Ioannon. Secondo quanto svelato da Amedeo Venza, esperto di gossip, i due potrebbero presto sbarcare al Grande Fratello.

Martina aveva preso parte a Temptation Island con il fidanzato Raoul, mettendo alla prova la sua relazione, appesantita dalla gelosia eccessiva di lui. La giovane aveva lasciato il reality senza il compagno dopo il falò di confronto e poco dopo era sbarcata a Uomini e Donne come tronista di Maria De Filippi.

Nel corso del trono Martina si era legata moltissimo a Gianmarco Steri, suo corteggiatore. Alla fine però aveva scelto Ciro, deludendo le aspettative di Gianmarco. Quest’ultimo – apprezzatissimo dal pubblico – era stato scelto come nuovo tronista.

Al termine del suo percorso nello show, Gianmarco ha scelto Cristina. I due, legati da qualche mese, secondo alcune indiscrezioni sarebbero già in crisi. Ora, a mesi di distanza dalle vicende a Uomini e Donne, Martina e Gianmarco potrebbero incontrarsi di nuovo al GF, dando vita a intrighi ottimi per appassionare il pubblico.

D’altronde non sarebbe la prima volta che personaggi molto amati dei programmi di Maria De Filippi approdano al GF per creare triangoli amorosi. Potrebbero inoltre tornare a nella trasmissione dei nomi storici del reality. Prima fra tutti Benedicta Boccoli, reduce della partecipazione a The Couple, lo sfortunato programma condotto da Ilary Blasi e chiuso in anticipo.

L’attrice durante la sua permanenza nel programma Mediaset si era fatta notare per la sua personalità molto forte e per uno scontro piuttosto acceso con sua sorella. Entrambe potrebbero tornare in tv proprio grazie al Grande Fratello versione gold condotto da Alfonso Signorini.