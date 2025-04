Brigitta e Benedicta Boccoli in lacrime a The Couple, la dura lite tra sorelle

Fonte: IPA Brigitta e Benedicta Boccoli

Le litigate tra sorelle sono comuni e necessarie, ma di norma non vengono trasmesse in diretta nazionale. I panni sporchi si lavano in casa ma non quando sei tra i concorrenti di un reality show. Così, è diventata un caso mediatico la lite tra Brigitta e Benedicta Boccoli, le due sorelle tra i protagonisti di The Couple, che hanno concluso in lacrime una delle prove previste dal gioco televisivo.

La lite tra Brigitta e Benedicta Boccoli

Le coppie di The Couple continuano a essere messe alla prova e la tensione in casa cresce di giorno in giorno. Il primo duo a scoppiare (in lacrime, letteralmente) c’è quello composto dalle sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli che non hanno retto alla pressione dopo una delle sfide del gioco. Chiamate assieme agli avversari nella White Room le sorelle Boccoli non hanno di certo brillato nel gioco in stile memory e, una volta rientrate in salone, si sono lasciate andare a recriminazioni sfociate in una discussione che ha a che fare con ben più di un semplice gioco.

La competitiva Benedicta non ha preso bene la sconfitta e ha accusato la sorella di scarsa motivazione: “Sei entrata tutta demoralizzata, prima di entrare dicevi ‘sono una pippa, non lo so fare. Tanto perdiamo, tanto arriviamo ultime, eccetera’”. La ramanzina ha punto sul vivo la showgirl Brigitta Boccoli che ha sbottato: “Abbassa il tono. Io gioco quando dico che sono una pippa, gioco, scherzo, sono ironica. Tu che sei tanto ironica dovresti capirlo. Sei tu che mi hai trattato malissimo là dentro urlando ‘Dai, dai, dai, dai, dai’. Oh, ma come ti permetti”.

A quel punto Benedicta ha freddamente lasciato la stanza, piantando sul divano la sorella in lacrime. A consolarla è arrivata l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, con cui la più piccola delle Boccoli ha continuato a sfogarsi: “Mi ha trattato malissimo. È comunque un gioco, non mi tratti male!”. Manila, nel tentativo di rincuorare la compagna in lacrime ha chiosato: “Arriverà il momento in cui sbaglierà pure lei”.

Le discussioni rianimeranno The Couple?

E chissà che le discussioni delle sorelle Boccoli, così come quelle degli altri concorrenti – parole di fuoco sono corse anche tra le sportive Giorgia Villa e Laura Maddaloni – non riescano a risollevare le sorti della sfortunata prima edizione del game/reality show The Couple – Una vittoria per due. Mentre infatti qualche episodio della diretta su Mediaset Infinity attira il pubblico, le puntate in prima serata segnano un flop di ascolti.

The Couple avrebbe dovuto rappresentare il rilancio di Ilary Blasi in tv, dopo la pausa per le riprese della sua docu-serie Unica su Netflix. Eppure, il format non funziona, vuoi per le coppie poco frizzanti, per la somiglianza al Grande Fratello appena concluso o per i giochi proposti che, nonostante il fermento delle Boccoli, non appaiono di certo emozionanti. La prova si avrà lunedì 28, quando il gioco condotto da Ilary Blasi tornerà in onda nella prima serata di Canale 5 dopo lo stop della scorsa settimana dovuto alla morte di Papa Francesco.