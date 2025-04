La diretta di The Couple è stata interrotta, così come la puntata del 21 aprile non è andata in onda: il destino dello show

Fonte: IPA Ilary Blasi

Quando riprende la diretta di The Couple? Cosa è accaduto allo show condotto da Ilary Blasi? Nelle ultime ore, dopo l’annuncio della scomparsa di Papa Francesco, comunicato dal Cardinale Camerlengo Kevin Farrell, i palinsesti televisivi sono stati stravolti. Molti programmi non sono andati in onda, sia su Rai quanto su Mediaset. Proprio lunedì 21 aprile, oltre a saltare la consueta puntata, è stata interrotta la diretta, ma solo per una scelta aziendale per allinearsi con quanto accaduto.

The Couple, perché è stata interrotta la diretta

Lo show condotto da Ilary Blasi non sta avendo molta fortuna: è un momento un po’ di “stasi” per i reality show, un periodo che si sta prolungando da tempo. Negli ultimi giorni si è parlato di cancellazione anticipata per The Couple, che ha saltato l’appuntamento del 21 aprile: i palinsesti televisivi sono stati modificati dopo la scomparsa di Papa Francesco.

Ma a saltare è stata anche la diretta disponibile su Mediaset Extra. Che è ritornata dalle ore 20,40 del 22 aprile, come annunciato dalla pagina social del programma, sia su Mediaset Extra quanto su Mediaset Infinity. Non c’è, dunque, alcuna correlazione con gli ascolti televisivi, che non si sono rivelati soddisfacenti, secondo quanto riportato da Fanpage. Sul web, intanto, non si placano affatto le voci in merito a una chiusura anticipata, anche se non ci sono delle conferme.

The Couple a rischio chiusura?

La puntata del 21 aprile, ovvero quella che non è andata in onda, doveva essere “decisiva” per le sorti del programma. Questa era l’indiscrezione principale, che vede il programma della Blasi a rischio chiusura. Secondo Hit, che ha condiviso le voci in merito alla cancellazione, il destino di The Couple sarebbe ormai segnato: “In principio le puntate previste erano otto, ma alla luce degli ascolti tutt’altro che brillanti, il reality show, che avrebbe dovuto traghettare il pubblico fan dei reality show di Canale 5 verso L’Isola dei Famosi, potrebbe chiudere prima”.

A destare preoccupazione è lo share, che è crollato dopo la prima puntata del 7 aprile, che aveva già registrato un interesse molto debole: 18,55% contro il 13% della seconda puntata (1.557.000 spettatori). La terza puntata va in onda lunedì 28 aprile: dunque, non viene recuperata nel corso della settimana, ma slitta alla prossima. Anche questo potrebbe essere il segnale di una chiusura anticipata?

Le ultime notizie in merito, facendo sempre la doverosa premessa che non vi è alcuna ufficialità a riguardo, almeno non ancora, danno come data ipotetica della finale di The Couple lunedì 5 maggio. Di certo scendere di 5 punti rispetto al debutto non ha aiutato: questa sorta di ponte tra il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi non ha pienamente convinto.

Viene anticipata L’Isola dei Famosi?

Poiché non c’è ancora l’ufficialità in merito al destino di The Couple, non è ancora certa la data di partenza dell’Isola dei Famosi, che si prepara a tornare con la conduzione di Veronica Gentili e il “ritorno” di Simona Ventura, ma in veste di opinionista. Secondo Dagospia, i naufraghi sarebbero già pronti per lo shooting: “Shooting fotografico in corso per i concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi: ci sono, tra gli altri, Patrizia Rossetti, Antonella Mosetti e Teresanna Pugliese”.