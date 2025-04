Isola dei Famosi 2025, torna il nome di Simona Ventura. Chi c’è e chi no

Fonte: IPA Simona Ventura

L’isola dei Famosi sta per tornare e, con lei, le moltissime indiscrezioni riguardo al cast che quest’anno verrà messo alla prova a Cayo Cochinos. La certezza è una sola: quest’anno il programma verrà condotto da Monica Gentili.

Ma non solo: dopo una serie di quasi conferme e smentite, sul tema Isola torna a gran voce il nome di Simona Ventura che sembra proprio possa essere l’opinionista ufficiale nonostante lei stessa abbia detto di non saperne nulla nelle scorse settimane.

“Isola dei Famosi 2025”, torna il nome di Simona Ventura

Parlando di Isola dei Famosi 2025, negli ultimi giorni è tornato prepotentemente alla ribalta il nome di Simona Ventura, che potrebbe rivestire il ruolo di opinionista ufficiale. Una notizia accolta con entusiasmo da chi ha amato le sue storiche conduzioni del reality, anche se proprio lei, solo qualche settimana fa, aveva smentito tutto dichiarando candidamente: “Non ne so nulla, ma tornare non mi dispiacerebbe”.

Il suo nome, però, non era spuntato per caso. Tra i primi ad aver confermato l’indiscrezione c’era stato proprio Alfonso Signorini che, alla domanda rispetto a una possibile presenza della Ventura nel cast in studio, aveva commentato: “Penso di sì. È comunque un bel ritorno, accontentiamoci per adesso di questo. Le mancava giusto fare l’opinionista, poi ha fatto tutto”. Una frase che aveva alimentato ulteriormente l’entusiasmo del pubblico, già in fermento per le novità della prossima edizione.

Poi, la smentita di Simona Ventura aveva raffreddato gli animi, ma solo temporaneamente. A riaccendere il fuoco ci ha pensato Alberto Dandolo, che su Dagospia ha rilanciato con decisione: “Mettete a letto le casalinghe: la squadra dell’Isola dei Famosi è al completo! Oggi si è tenuto lo shooting fotografico del reality show di Canale 5. Alla conduzione, com’è noto, ci sarà Veronica Gentili. Simona Ventura sarà opinionista unica e Pierpaolo Pretelli il nuovo inviato”.

Una rivelazione che, di fatto, confermerebbe la triade definitiva dello show: Veronica alla conduzione, Simona in studio e Pierpaolo Pretelli, da poco diventato padre del suo primo bambino con la compagna Giulia Salemi, in collegamento. Un team totalmente rinnovato, che promette di dare nuova linfa al format, in onda da maggio su Canale 5.

“Isola dei Famosi 2025”, le indiscrezioni sul cast

Se la squadra di conduzione sembra ormai definita, il mistero resta fitto sui concorrenti. I nomi circolati finora sono tanti e, come spesso accade, potrebbero cambiare all’ultimo minuto. Secondo i ben informati, potrebbero sbarcare sull’Isola Antonella Mosetti, Angelo Famao, Delia Duran, Chiara Balistreri, Letizia Paternoster e Dj Shorty.

Ma non finisce qui. Pare che la produzione abbia contattato anche Serse Cosmi, Carmen Russo e Marialuisa Jacobelli, sebbene la loro partecipazione non sia ancora confermata. Rimangono invece dei punti interrogativi sui nomi di Angelo Maronia, Er Gennaro, Chiara Basso e Camilla Giorgi, che sarebbero stati avvicinati dal programma ma potrebbero non aver ancora firmato.

Insomma, tante ipotesi, pochi annunci ufficiali. Mediaset mantiene ancora il riserbo, forse per creare un po’ di suspense in vista del debutto. Ma una cosa è certa: questa edizione dell’Isola promette di far parlare di sé, tra ritorni iconici e volti nuovi pronti a mettersi alla prova.