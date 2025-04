Fonte: IPA Simona Ventura

Simona Ventura sarà opinionista de L’Isola dei Famosi. Un ritorno importante per lei che, però, non è ancora ufficiale. Si sta lavorando alla nuova veste del programma, che dirà addio a Vladimir Luxuria, nella speranza di riuscire stavolta a incontrare il gusto del pubblico.

La diretta interessata, però, ha smentito le anticipazioni pubblicate. Se sembra ormai tutto fatto per Veronica Gentili alla conduzione, promossa dopo l’ottimo risultato a Le Iene (che non lascerà), con SuperSimo è ancora tutto in corso.

L’Isola dei Famosi, Simona Ventura opinionista

Alfonso Signorini ha di recente confermato la presenza di Simona Ventura nello studio de L’Isola dei Famosi. Dopo aver fatto conduttrice e naufraga, le mancava soltanto provare il brivido dell’opinionista: “Ci sarà lei in coppia con Veronica Gentili”.

La collega lo ha però smentito. In una lunga intervista rilasciata a Chi, nel corso della quale ha affrontato vari temi, ha spiegato di non saperne nulla:

“Io come opinionista? Vi giuro che non ne so niente. Non è una strategia. Certo, a chi non piacerebbe. Quello è un programma che ha ancora un grande potenziale”.

Lo ha poi paragonato a Quelli che il calcio, in quanto si tratta di uno show che si è cucita addosso per anni, e che nel tempo è stato sempre molto imprevedibile: “E io sono una che ama l’imprevedibilità”.

Non una chiusura, anzi. Vorrebbe partecipare ma, viene da pensare, non intende sbilanciarsi fino al dopo firma, che probabilmente non c’è ancora stata.

Una nuova fase

Il 2018 è stato per lei l’anno della svolta. Non si parla di televisione ma di vita privata: “Sembro rinata in Tv? Tutti abbiamo dei periodi bui, di sconforto. Nel 2018, quando c’è stato l’incidente di mio figlio, mi è crollato il mondo addosso”.

La consapevolezza che tutto possa cambiare così di colpo, le ha donato una nuova prospettiva. Oggi si sveglia col sorriso ed è grata della vita. Il fatto d’aver conosciuto nello stesso anno Giovanni, poi, è stata la manna dal cielo che attendeva: “Mi godo ogni momento, i miei figli, i nostri figli. Siamo felici e riusciamo ad affrontare tutto insieme. Ho cambiato passo. Primo mi ero accartocciata su me stessa”.

I limiti del contratto

Non c’è alcun problema per Simona Ventura nel fare un salto sul Nove dall’amico Fabio Fazio. A lui deve tanto, dice, dal momento che l’averla invitata al suo tavolo ha significato molto. Impegnata con Citofonare Rai2, non ha modo di fare ciò che vorrebbe, ovvero tornare un po’ indietro col tempo e divertirsi al GialappaShow.